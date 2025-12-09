加州理工州大玫瑰花車「叢林啟動」主體完成

我的頻道

記者啟鉻／波莫那報導
花車主體完成，接受消防單位檢查。（記者啟鉻／攝影）
加州理工州大（Cal Poly）系統2026玫瑰花車遊行（Rose Parade）作品「叢林啟動」（Jungle Jumpstart），主體已經完成，將於近期開始進入細節組裝階段。該校表示，這輛由學生全程設計與建造的遊行花車，不僅在外觀上展現團隊合作精神，其建造過程，也同樣體現該精神。

記者日前探訪校區花車工作室，看到花車主體已基本完成，當地消防單位派員對消防情況驗收。工作人員表示，因該校花車多次參加玫瑰花車遊行，有成熟經驗，消防方面應沒有問題。花車由加州州立大學系統中的兩個校區學生共同完成。花車設計者透過雨林居民的故事，呈現自然與科技之間的互動，藉此展示2026年玫瑰花車遊行主題「The Magic in Teamwork」。

據了解，參與打造一輛玫瑰花車，需要兩個校區團隊全年投入，每個團隊約60多名學生，以及更多學生義工參與，全年在各校園實驗室進行工作。他們「在做中學習」（Learn by Doing）流程包括：設計與建造花車機械、驅動等系統。焊接結構支撐並塑造設計元素，挑選與測試裝飾材料，進行覆板、發泡與上漆，最後在2025年底加入花卉裝飾元素。

Cal Poly2026玫瑰花車設計稿。（Cal Poly Pomona提供）
根據花車設計稿，被稱為叢林工程師的青蛙、猴子、美洲豹和狐猴，圍繞一名機器人共同努力，將它重新啟動。甚至將倒下的樹枝和植物融入修復過程，象徵機器人成為它們生態的一部分。一隻巨嘴鳥站在樹樁上，專注於機器人天線，同時確保下方一切順利運作。在團隊合作下，機器人閃爍復活。為表達感謝，機器人將一隻色彩繽紛的金剛鸚鵡舉向天空，幫助它展翅飛翔。

Cal Poly Pomona校區玫瑰花車工作室。（記者啟鉻／攝影）
組裝中，機器人備用零件也被重新利用，創造鳥類棲息的家園。這些零件以及機器人打開的胸腔，也為多樣的雨林生態提供養分，創造叢林植物生長的新基礎。

據校方提供資訊，對「叢林啟動」，團隊面臨一些獨特挑戰，包括設計可移動重達2000磅的花車元件、創建一台躺在雨林地面的40英尺高機器人，以及將花瓣逐一裝飾在一隻飛行中25英尺高的金剛鸚鵡上。

自從1949年巴沙迪那花車遊行前幾個月，這兩所CSU學校的學生便開始設計與建造花車，至今共獲得63項獎，包括2025年玫瑰花車遊行的Leishman公共精神獎，花車作品為Nessie's Lakeside Laughs。加州理工州立大學聯盟的花車，也因學生創新的設計而廣受讚譽，例如將液壓和電腦控制動畫引入玫瑰花車。

