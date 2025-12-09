林殿堯為主流演唱會攝影 30年豐富經驗獲肯定

我的頻道

記者啟鉻／洛杉磯報導
來自台灣、打入美國主流演唱會專職攝影師圈的林殿堯。（受訪者提供）
來自台灣、打入美國主流演唱會專職攝影師圈的林殿堯。（受訪者提供）

在南加州主流演唱會攝影圈中，華人面孔十分少見。來自台灣的林殿堯（Charles Lin）憑藉專業與毅力，在其中闖出一條路。他以鏡頭捕捉表演者震撼、真實的瞬間，成為極少數獲主流音樂業界肯定的華人攝影師，但背後藏著許多不為人知的艱辛付出。

不久前，林殿堯受邀為世界級傳奇歌手Richard Marx在南加州的演唱會拍攝。這位在上世紀80、90年代叱吒風雲的創作歌手兼製作人，被譽為「成人抒情搖滾代表人物」。Richard Marx全球專輯銷售超過3000萬張，能近距離拍攝這位傳奇歌手，林殿堯難掩興奮，但因合約限制，他無法分享專業相機拍攝的照片，他只好用手機拍幾張，作為難得紀念。

林殿堯在演唱會現場用手機拍攝的現場照片。（受訪者提供）
林殿堯在演唱會現場用手機拍攝的現場照片。（受訪者提供）

林殿堯回憶，自踏入這行以來，已拍攝逾百場主流演唱會。為避免意外，他習慣提前兩小時到場，隨身攜帶三台相機、三個鏡頭、兩個閃光燈及各式備用器材。「專業演唱會的攝影，不能容許失誤。」他說，一旦器材出狀況，備用配備就是最後防線。

華人林殿堯成為主流演唱會專職攝影師。（受訪者提供）
華人林殿堯成為主流演唱會專職攝影師。（受訪者提供）

然而，他也曾大意，並付出慘痛代價。剛入行不久的一場演唱會，拍攝結束後他將相機放在車內便去吃飯，沒想到回來時車窗被砸破，昂貴器材全數遭竊；更糟的是，器材中存放有當晚拍攝的所有照片。主辦單位急著等照片，他卻無法交件，不但拿不到報酬，還得賠償。從此之後，他無論去哪裡，都把器材背在身上，即使吃飯也不例外，「絕不再給偷竊機會。」

林殿堯在演唱會現場用手機拍攝的現場照片。（受訪者提供）
林殿堯在演唱會現場用手機拍攝的現場照片。（受訪者提供）

林殿堯受邀拍攝的演唱會，多在各大賭場舉辦；主辦單位希望透過明星效應，吸引觀眾前來消費。演出歌手類型跨越族裔與國界，包括美國、亞美尼亞、印度、越南、波多黎各乃至中港台等地，不同族裔的表演風格與觀眾反應，也大不相同。例如，波多黎各歌手演唱會中，西裔觀眾往往全程站立、熱舞；而亞美尼亞國寶級歌手的演出，則較沉穩，觀眾多為長者，氣氛安靜。不同演出也有不同要求，有些經紀人禁止拍攝近距特寫，有些大明星甚至需要經紀公司審核後，照片才能公開。

談起入行經過，他說完全是偶然。一次原先簽約的攝影師臨時缺席，他作為主辦單位的合作攝影師被緊急頂替，而那場拍攝大獲好評，從此開啟長達近30年的主流演唱會攝影生涯。

林殿堯希望更多華人攝影好手能進入主流演唱會攝影圈，但也坦言這是一條需要高度專業與毅力的道路。「拍照不是玩票，買一套昂貴器材，也不代表就是攝影師。」林殿堯強調，專業攝影需要扎實技術、豐富經驗，更要在高壓環境下零失誤，「真的很辛苦，但也值得。」

