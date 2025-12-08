華女收ICE調查信 竟是律師設騙局

我的頻道

洛杉磯訊
Patty Lui收到自稱ICE的緊急郵件，要求24小時內聯繫。（加州律師公會）

洛杉磯華裔女子收到一封來自移民暨海關執法局（ICE）的郵件，稱其經營的玩具店正被聯邦緊急調查，24小時內必須聯繫ICE，可親自聯繫或委託律師辦理。沒想到，這竟是律師特意偽造的郵件，用來詐騙當事人錢財。加州律師公會發出公告，該律師已不能在加州執業。

據LAist媒體報導， 呂帕蒂（Patty Lui，音譯）有一家位於洛市中心的玩具店，這封來自ICE的郵件措辭緊急，讓她當時難以分辨真假。等到呂女士意識到事情不對勁時，她已經向律師Ronen Zargarof支付數萬美元。

根據加州律師公會（State Bar of California）最近調查結果，呂女士收到的ICE郵件正是Zargarof偽造，事實上，根本不存在ICE緊急調查。呂女士前後共向Zargarof支付約9萬美元。

LAist根據訴訟文件報導，這名被指控的律師，曾多次無視法庭要求提供案件證據的命令。文件顯示，Zargarof的辯護律師辯稱，當事人無法出庭，因為身處外州，不能預估返回日期。法院隨後命令Zargarof次月出庭作證，但記錄顯示，他並未出席，法院因此作出缺席判決。

回溯當事人呂女士與律師Zargarof之間的合作，2021年11月，呂女士首次聘請Zargarof處理一起民事僱傭糾紛案件。期間，她從未見過Zargarof本人，後者總說自己剛從法庭出來，並不斷催促呂女士匯款，支付更多律師費用。

律師公會調查結果顯示，Zargarof收取多項「虛構服務費」。其中包括2500美元，用於呂女士女兒撤銷民事訴訟案，事實上，呂女士女兒從未被列為被告；6000美元用於處理「洛杉磯縣勞工委員會」案件，但該機構根本不存在。

Zargarof編造故事，多次向呂女士收費。他曾發送短信稱，「有兩份搜查令，針對你的電腦和文件，我們今天將撤銷這些。」此外，Zargarof還要求呂女士向一名「移民專家合夥人」支付1萬美元。法庭文件指控，「移民專家合夥人」實際上是Zargarof的家庭成員。Zargarof甚至使用呂女士的信用卡，支付奢華酒店住宿費2萬5000美元，並稱這張信用卡是為案件雇傭私家偵探。

針對這起案件，加州律師公會首席顧問George Cardona表示，移民案件經常出現律師行為不當、偽造文件等情況，每年有100至200名律師因違規遭到指控，面臨停職、吊銷執照或罰款。Cardona提醒民眾，聘請律師前應先至律師公會網站查詢其執照狀態、及其紀律紀錄。他還指出，移民案件中，冒充律師的現象尤為普遍。

律師冒充ICE偽造的郵件，用來詐騙當事人錢財。（示意圖取自Unsplash.com）

