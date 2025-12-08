雷克伍社區樹叢藏攝影機 居民憂

我的頻道

編譯組／綜合報導
雷克伍市一處門禁社區的住家外灌木叢中，發現多台偽裝攝影機 （示意圖，Pexel/Orhan Pergel）
ABC7 報導，雷克伍市（Lakewood）一處門禁社區近日在住家外的灌木叢中發現多台偽裝攝影機，引發居民高度不安。該社區入口本已設置明顯監視器與鄰里守望標誌，如今卻在植栽間發現額外的隱密設備。

一名聯繫Eyewitness News的居民表示，她的園丁本周在住家外的灌木叢中發現一台鏡頭直指鄰居住宅的攝影機。其兄隨後又發現更多以電池供電、覆蓋假綠植以便偽裝的攝影設備。

目前尚不清楚這些攝影機的安裝目的與安裝者身分。

居民卡切歐（Brianna Cacheo）指出：「有一台攝影機被放在相當高的位置，可以越過車輛直接拍到鄰居門口，監視他們的進出活動，看起來是特別針對那戶人家。」

屋主表示，對於自己所居住的社區可能遭犯罪集團鎖定感到震驚，呼籲鄰里提高警覺：「每個人都需要留意四周，更加小心。住在門禁社區不代表什麼事都不會發生。」

加州其他地區近月也陸續傳出類似事件。今年8月，派洛斯福德（Palos Verdes）警方處理多起在灌木叢內發現隱藏攝影機的報案，調查指出疑與南美竊盜集團有關。7月，托倫斯（Torrance）警方亦調查至少四台覆蓋假草的隱藏攝影機。

此外，奇諾崗（Chino Hills）、聖瑪利諾（San Marino）與西柯汶那（West Covina）等城市也曾出現類似狀況，令民眾對社區安全更加憂心。

加州 南加 聖瑪利諾

