迪士尼粉絲 將創搭飛車1.5萬次紀錄

編譯組／綜合報導

ABC7報導，來自布瑞亞（Brea）的迪士尼超級粉絲海爾（Jon Hale）即將達成多數粉絲難以想像的壯舉——在迪士尼加州冒險樂園中，他最喜愛的遊樂設施「油車水鎮賽車手」（Radiator Springs Racers）上完成第1萬5000次搭乘。

海爾表示，他每累積100次搭乘紀錄就會拍照留念，並把這裡視為自己的「快樂天地」。他也以一本小筆記本詳細記錄每次乘坐的細節，包括賽道、車子顏色以及是否在該次比賽中獲勝。

海爾預計於12月8日達成第1萬5000次搭乘。園區員工都認識他，時常與他自拍，並在重大里程碑時為他慶祝。他回憶曾達成999次搭乘時，員工特別將車停在一旁，全體聚集等待：「他們告訴我再一次就是1000次了，然後替我慶祝，從那一刻起，我就更有動力繼續挑戰。」

海爾對這項《汽車總動員》（Cars）主題設施的熱愛始於 2012 年。他在接受胃繞道手術、兩次膝關節置換手術並成功減重超過150磅後，首次重返樂園並選擇搭乘這項設施慶祝重獲新生。他說：「那些角色、主題設計、場景建構方式——一切都完美無缺。」

Eyewitness News曾在2017年見證他完成第1萬次搭乘。他花了5年5個月3天才達成該里程碑。八年後，他已準備迎接第1萬5000次挑戰。

至於下一步計畫？海爾笑說：「大概就是第1萬5001次吧。」

