華女買二手電動車 搶補貼美夢落空

有些人為了拿到許多稅務優惠，選在今年買車。但其實扣抵最多1萬美元的汽車貸款利息，設有收入門檻等多個限制。（記者謝雨珊／攝影）

許多民眾今年在購買汽車時，希望透過車貸利息或聯邦稅收抵免降低支出，但實際情況往往與預期不同。居住在阿罕布拉市的陳女士，今年為趕在聯邦電動車 補助於9月底截止前，購入一輛二手電動車，滿心以為車貸利息可以抵稅，沒想到原本期待的稅收抵免額根本無法使用，還有一堆繁瑣限制，讓她原本精打細算的購車計畫徹底翻船，最終購車成本遠超預算，讓她差點崩潰。

陳女士表示，原本的車子仍可使用，但因從友人處得知，今年聯邦電動車優惠補助即將到期，且車貸利息可享抵稅優惠，讓原本心中就有換車打算的她決定換車。不過，近期在與會計師討論規劃財務時，她才得知這項新的稅改規定僅適用於新車買家，二手車並不符合扣抵資格。對此，她感到相當遺憾，也希望透過自身經驗提醒大家，在得知優惠訊息時，應先做好功課或諮詢專業人士，再進行重大決策。

根據MoneyTalk News一篇報導，符合資格的美國納稅人每年可以在聯邦所得稅申報中，扣抵最多1萬美元汽車貸款 利息。但如同其他稅務扣除規定，實際操作並沒有那麼簡單，受益人數也受到多項限制。

華裔理財規畫師兼稅務會計師Lawrence Pon表示，這項扣抵額設有收入門檻限制。根據大又美法案，只有調整後總收入（modified adjusted gross income）不超過10萬美元的納稅人，或夫妻合併申報總收入不超過20萬美元者，才能享有全額扣抵。對於超過門檻的收入，每超過1000美元，其扣抵額將減少200美元。換言之，收入較高者要麼無法扣抵完整1萬美元，要麼完全不符合資格，視收入高低而定。

另一項重要限制是，汽車必須在美國完成最終組裝才能享有相關扣抵。因此，包括福特（Ford）、本田 （Honda）、現代（Hyundai）、起亞（Kia）、雪佛蘭（Chevrolet）以及克萊斯勒（Chrysler）等知名品牌的部分熱門車款將不符合資格。符合條件的車輛範圍包括轎車、小型貨車、厢式貨車、SUV、皮卡以及摩托車，但總重量不得超過1萬4000磅。

納稅人若不確定車輛是否符合規定，可透過美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）提供的免費線上VIN解碼工具查詢製造工廠。他也提醒，在申報扣抵時必須填寫車輛識別號碼（VIN），且貸款方需向國稅局（IRS）正確申報每年收到的利息。也就是說，向朋友借款購車的貸款將不符合扣抵資格。

Lawerence Pon表示，這項汽車貸款利息扣抵僅適用於2025到2028稅年，也就是說，僅能扣抵這四年間支付的貸款利息。同時，扣抵僅限於2025至2028年期間新發放的汽車貸款。換言之，目前仍在償還2024年或更早取得的貸款的納稅人，則無法享受任何利息扣抵。

此外，這項抵扣僅適用於個人用車（非商業用途）的貸款利息，且貸款必須以車輛留置權作為擔保。如果符合條件的車輛貸款之後再融資，再融資部分的利息通常也可以享有抵扣。

不過好消息是，這項扣抵不限於列舉扣除（itemize deductions）的人士，即使領取標準扣除（standard deduction）的納稅人也可使用，而後者約占所有納稅人的90%。