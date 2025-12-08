台灣最火紅AI製手搖飲插旗聖蓋博 拍貼機成打卡亮點

我的頻道

記者謝雨珊／洛杉磯報導
UG Tea於12月正式插旗洛杉磯華人聚集的聖蓋博區，6日開幕吸引大批華裔及年輕人前往朝聖。
「UG樂己」（UG Tea）在台灣創下亮眼成績，一年內展店50家，平均單店日銷突破1500杯，更一舉創下單日3300杯，是台灣時下最受矚目的時尚手搖茶品牌。UG Tea趁勝追擊這波氣勢，12月正式插旗洛杉磯華人聚集的聖蓋博市，6日開幕吸引大批華裔及年輕人前往朝聖。現場人潮一邊排隊購買飲品、一邊拍照打卡留念，讓洛杉磯再度掀起一波台灣手搖飲風潮。

UG Tea首次進軍海外，第一家海外門市便選址於聖蓋博市，並將其定位為洛杉磯地區旗艦店。新店空間寬敞、設計時尚前衛，並配備專屬拍貼機，成為一大亮點。許多消費者買完飲料後並未立即離開，而是留在店內休息、拍照，有些人甚至在拍貼機前排起隊伍，希望與親友一同留下專屬的甜蜜回憶。

許多消費者都是在網路上得知UG Tea的開幕消息後，特地遠道前來朝聖。住在橙縣的杜先生表示，雖然他從小未在台灣長大，但因熟悉台灣文化，在洛杉磯也一直很喜愛手搖飲。最近在Instagram上看到UG Tea到洛杉磯的開幕資訊，他就與太太專程從橙縣開車到聖蓋博品嚐。

杜先生坦言，他平時並不特別偏好抹茶，但這次為嚐鮮仍點了抹茶系列飲品，「沒想到抹茶味不會過濃，意外地很合我的口味。抹茶不會過苦粗糙，喝起來鹹甜滑順」，他當天一次購買多杯飲料，希望帶回家與家人一同分享，不負他此次前往。

另一位周女士同樣是透過Instagram得知UG Tea開幕消息。家住西柯汶那市的她，因與男友剛好在聖蓋博市附近辦事，便順道前來品嚐這間話題新店。周女士表示，UG Tea的招牌飲品「茶花紅烏龍奶茶」風味出色，店內裝潢也相當有特色，未來打算再帶朋友一起來體驗。

店內不僅吸引華裔顧客，也能看到許多非華裔民眾前來體驗。住在英格伍（Inglewood）的Leslie在父親陪同下，在UG Tea度過愉快的午後時光。父女倆先一起排隊購買時下最熱門的抹茶手搖飲「極濃抹茶拿鐵」，隨後又被店內的拍貼機吸引，Leslie拉著父親一同排隊拍照，留下專屬於兩人的假日時光，場面溫馨而有趣。Leslie受訪時表示，她非常喜歡店內設計風格，也相當滿意手中這杯抹茶飲品，同時還替父親點了一杯茶花烏龍奶茶一起享用。

UG Tea導入AI科技製茶系統，透過「AI 極粹製茶技術」讓一杯茶的製作時間縮短至僅需7秒。美國門市的整體設計與台灣截然不同，以未來感與時尚感為主軸，被不少消費者稱為「奶茶界的 Gentle Monster」，成為近期討論度極高的質感系手搖飲品牌之一。

值得一提的是，UG Tea與手搖品牌Sharetea都為母公司聯發國際旗下品牌。聯發國際董事長鄭凱隆表示，UG將借力 Sharetea的平台與資源布局美國市場，預計兩周後於西雅圖開出第二家門市，未來將在全美持續拓點。UG Tea的品牌設計與視覺風格，皆由鄭凱隆年僅30歲的長子鄭百宏全程操刀。

住在英格伍（Inglewood）的Leslie在父親陪同下，在UG Tea度過了愉快的午後時光。（記者謝雨珊／攝影）
店內不僅吸引華裔顧客，也能看到許多非華裔民眾前來體驗手搖飲。（記者謝雨珊／攝影）
杜先生與太太專程從橙縣開車到聖蓋博品嚐UG Tea。（記者謝雨珊／攝影）
店內設置專屬拍貼機，吸引許多年輕人買完飲料排隊拍貼。（記者謝雨珊／攝影）
