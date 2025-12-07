我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台積太太開餐廳 鳳凰城吃的到爌肉鹹酥雞飯、炸甜不辣

文化落差？中國「小動作」華生在美國做 被指性騷擾

東谷華美協會參加市區清潔行動

記者啟鉻／東谷報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
東谷華美協會義工參與城市美化活動。（黃樹梧提供）
東谷華美協會義工參與城市美化活動。（黃樹梧提供）

東谷華美協會（ECAA）部分成員，近日參加東谷美化市容活動。協會創辦人黃樹梧表示，協會參與城市清潔計畫，認領主要街道4個街區的清掃工作，為美化市容奉獻力量。

黃樹梧表示，這是聖誕節前，協會成員參加的一次東谷美化市容活動。作為城市清潔計畫，市府鼓勵社區組織參與。華協在3年前就認領的主要街道4個街區清理垃圾。而且也有標誌說明，該街區垃圾清理是由華協負責。每個街區由2名華協義工清理，總計約8人負責，但實際參加人數更多。3年來，已經有華協成員數百人次參加這項活動。

他說，參加活動時，義工們都穿上印有協會標誌的服裝。按照規定，在清理垃圾過程中，義工主要撿拾路人丟棄的紙袋、紙杯等隨手扔掉的垃圾，垃圾收集後再集中處理，有的成員是將收集的垃圾帶回，放到自家垃圾桶再處理。

據ECAA提供資訊，不久前，東谷華美協會作為河濱縣2025年優秀非營利組織，獲加州第31選區參議員Sabrina Cervantes表彰。現任會長陳海寧代表協會領取獎狀，並與來賓分享服務社區心得。

她指出，東谷華美協會由一群熱愛美國的華人成立，不但為河濱縣和華人服務，更讓主流社會了解華人傳統文化和精神，希望與其他族群共同創造一個安居樂業的社區。東谷華協應是被看見、信賴及獲得廣泛認可的社區組織。

華人 加州 聖誕節

上一則

文化落差？中國「小動作」華生在美國做 被指性騷擾

下一則

華榮慈善基金會籌款 送愛台灣偏鄉兒童

延伸閱讀

鑽石吧華人聯誼會 送暖警消人員

鑽石吧華人聯誼會 送暖警消人員
金山審計長報告：羅偉「家庭分區」計畫 未達加州住房目標

金山審計長報告：羅偉「家庭分區」計畫 未達加州住房目標
天普市投入57萬元升級街道照明 提升社區安全

天普市投入57萬元升級街道照明 提升社區安全
109分局輔警感謝宴 悼念殉職同仁

109分局輔警感謝宴 悼念殉職同仁
紐約皇后區社區籲市府 兌現增設警局承諾

紐約皇后區社區籲市府 兌現增設警局承諾
服務社區 河濱東谷華協受參議員表彰

服務社區 河濱東谷華協受參議員表彰

熱門新聞

購買大包裝商品以為便宜，吃不完反而浪費更多錢。（記者邵敏／攝影）

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

2025-12-01 16:26
南加好市多門店目前售價59.9美元。（受訪者提供）

好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝

2025-11-29 22:22
一對中國夫婦帶十年前在美國出生的女兒返美讀書，卻被海關攔下。（示意圖，Pexels）

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

2025-12-03 19:57
熊貓快餐被罰100多萬，沒有培訓員工處理碳酸飲料機使用的二氧化碳氣瓶。（示意圖取自Unsplash.com）

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

2025-12-04 14:52

3個月大來美、無前科 洛城亞裔男赴婚綠面談遭拘捕

2025-12-02 18:16
屋主必須容忍他人在你家門前街邊停多久，才能舉報拖車？答案是72小時。（示意圖，取自加州DMV）

他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定

2025-11-29 15:44

超人氣

更多 >
「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐

「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐
佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇

佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇
梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍

梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍
賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會

賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會
無論AI泡沫爆不爆 專家：這類投資人現在就該賣股出場

無論AI泡沫爆不爆 專家：這類投資人現在就該賣股出場