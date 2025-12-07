東谷華美協會參加市區清潔行動

東谷華美協會義工參與城市美化活動。（黃樹梧提供）

東谷華美協會（ECAA）部分成員，近日參加東谷美化市容活動。協會創辦人黃樹梧表示，協會參與城市清潔計畫，認領主要街道4個街區的清掃工作，為美化市容奉獻力量。

黃樹梧表示，這是聖誕節 前，協會成員參加的一次東谷美化市容活動。作為城市清潔計畫，市府鼓勵社區組織參與。華協在3年前就認領的主要街道4個街區清理垃圾。而且也有標誌說明，該街區垃圾清理是由華協負責。每個街區由2名華協義工清理，總計約8人負責，但實際參加人數更多。3年來，已經有華協成員數百人次參加這項活動。

他說，參加活動時，義工們都穿上印有協會標誌的服裝。按照規定，在清理垃圾過程中，義工主要撿拾路人丟棄的紙袋、紙杯等隨手扔掉的垃圾，垃圾收集後再集中處理，有的成員是將收集的垃圾帶回，放到自家垃圾桶再處理。

據ECAA提供資訊，不久前，東谷華美協會作為河濱縣2025年優秀非營利組織，獲加州 第31選區參議員Sabrina Cervantes表彰。現任會長陳海寧代表協會領取獎狀，並與來賓分享服務社區心得。

她指出，東谷華美協會由一群熱愛美國的華人 成立，不但為河濱縣和華人服務，更讓主流社會了解華人傳統文化和精神，希望與其他族群共同創造一個安居樂業的社區。東谷華協應是被看見、信賴及獲得廣泛認可的社區組織。