竊賊半夜闖店只為偷這 亞裔店主痛失10萬元珍藏

竊賊半夜闖店偷寶可夢卡牌 亞裔店主痛失10萬元珍藏

南加逾70年傳統節慶遊行 因擔憂ICE執法 今年停辦

布班克訊
位於布班克的卡牌店LA Sports Cards近日遭竊，竊賊帶走價值約10萬美元的珍稀寶可夢與體育卡牌。（取自LA Sports Cards IG）
位於南加州布班克（Burbank）的卡牌店LA Sports Cards近日遭竊，監視器畫面拍下數名蒙面竊賊闖入店內洗劫，帶走價值約10萬美元的珍稀寶可夢（Pokémon）與體育卡牌。

案發於2日清晨約2時，竊賊首先以鐵撬撬開店面大門，再以電鋸切斷金屬柵欄，並闖入店內。亞裔店主阮（Kiet Nguyen）表示：「三個人衝進店裡，另一人砸開後門。他們前後不到幾分鐘，就帶著盜竊所得離開。」

監控顯示，竊賊迅速掃走多款高價收藏卡與周邊商品，甚至推倒並砸碎展示櫃，將櫃內物品倒入大型袋中。畫面也拍到他們將三大袋贓物搬至接應車輛。

阮透露，竊賊鎖定大部分為寶可夢卡，但也「誤拿一些後方上鎖的收藏盒，裡面有珍稀球員卡」。失竊物中包括難得一見的足球球星C羅收藏卡、道奇隊山本由伸球員卡等高價品。

他認為竊賊「明顯做過功課」，對店內珍貴卡片的擺放位置十分熟悉。「看起來完全是有計畫的。他們鎖定的是變現快的商品。寶可夢卡現在非常容易轉售，而仍處未打開狀態的密封商品在市場上太常見，不會引起懷疑。」

儘管店家位車流、人潮皆多的Olive Avenue，並設置多重防護，阮坦言仍感意外：「我們一直以為這裡安全，已有多層安保措施，自認足以阻嚇歹徒。」

警方表示，這三名竊賊疑似與近期南加州至少六間卡牌店遭入室行竊的案件有關，可能是同一組犯案。

阮希望嫌犯儘快落網，以免更多小商家受害。知情者可聯繫布班克警局，電話818-238-3000。

加州 南加 C羅

上一則

南加逾70年傳統節慶遊行 因擔憂ICE執法 今年停辦

