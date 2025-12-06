竊賊半夜闖店只為偷這 亞裔店主痛失10萬元珍藏

位於布班克的卡牌店LA Sports Cards近日遭竊，竊賊帶走價值約10萬美元的珍稀寶可夢與體育卡牌。（取自LA Sports Cards IG）

位於南加州 布班克（Burbank）的卡牌店LA Sports Cards近日遭竊，監視器畫面拍下數名蒙面竊賊闖入店內洗劫，帶走價值約10萬美元的珍稀寶可夢（Pokémon）與體育卡牌。

案發於2日清晨約2時，竊賊首先以鐵撬撬開店面大門，再以電鋸切斷金屬柵欄，並闖入店內。亞裔店主阮（Kiet Nguyen）表示：「三個人衝進店裡，另一人砸開後門。他們前後不到幾分鐘，就帶著盜竊所得離開。」

監控顯示，竊賊迅速掃走多款高價收藏卡與周邊商品，甚至推倒並砸碎展示櫃，將櫃內物品倒入大型袋中。畫面也拍到他們將三大袋贓物搬至接應車輛。

阮透露，竊賊鎖定大部分為寶可夢卡，但也「誤拿一些後方上鎖的收藏盒，裡面有珍稀球員卡」。失竊物中包括難得一見的足球球星C羅 收藏卡、道奇隊山本由伸球員卡等高價品。

他認為竊賊「明顯做過功課」，對店內珍貴卡片的擺放位置十分熟悉。「看起來完全是有計畫的。他們鎖定的是變現快的商品。寶可夢卡現在非常容易轉售，而仍處未打開狀態的密封商品在市場上太常見，不會引起懷疑。」

儘管店家位車流、人潮皆多的Olive Avenue，並設置多重防護，阮坦言仍感意外：「我們一直以為這裡安全，已有多層安保措施，自認足以阻嚇歹徒。」

警方表示，這三名竊賊疑似與近期南加 州至少六間卡牌店遭入室行竊的案件有關，可能是同一組犯案。

阮希望嫌犯儘快落網，以免更多小商家受害。知情者可聯繫布班克警局，電話818-238-3000。