洛私校竟有「親吻俱樂部」 8歲女童被迫口交 家長告校方

編譯組／綜合報導
知名私立學校Sierra Canyon日前被家長提告，放任校內的「親吻俱樂部」不管。（取自Sierra Canyon官網）
知名私立學校Sierra Canyon日前被家長提告，放任校內的「親吻俱樂部」不管。（取自Sierra Canyon官網）

福斯新聞（Fox 11）報導，洛杉磯一個家庭，對知名私立學校Sierra Canyon提民事訴訟，指他們8歲女兒在上課期間，於校園廁所遭高年級女生性侵，而相關行為是校內流傳的「親吻俱樂部」活動的一部分。

訴訟指校方長期忽視嚴重不當行為。

根據洛杉磯市查茨沃斯（Chatsworth）社區的Sierra Canyon校區所面臨的訴訟，家長指控學生間存在嚴重不當行為，校方與教職員則有系統性疏失。

Dordulian律師事務所指出，高年級女生疑在廁所施壓、脅迫年幼女童──包括這名8歲受害者──參與「親吻俱樂部」，行為從親吻逐漸升級至觸摸生殖器與口交。

家長表示，受害者母親早在2023年已向學校通報霸凌，但校方未採取任何保護措施。

女童父親說：「她不想獨處，我們知道她內心的掙扎。」律師補充，女孩在7歲時便已被迫加入該活動。

受害女童的母親表示，她除通知學校，也自行進行調查，並得知另一名年幼女童的家長，曾提出類似投訴。

律師Sam Dordulian認為，學校可能找藉口，為其忽視該問題打掩護。「校方可能會說，警方稱『涉及的是7歲和8歲的孩童，這個年齡段的孩童不可能有犯罪意圖，因此沒有犯罪行為』。」

根據訴訟，當校方人員發現這些性行為──包括在學生手機發現事件的錄影影片──他們據稱未能及時通知受害者的家長或執法部門。

這種疏失構成違反加州強制通報法，該法要求學校官員必須向當局通報疑似兒童虐待案。

洛杉磯 加州

