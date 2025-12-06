天普市投入57萬元升級街道照明 提升社區安全

天普市通過市區照明升級方案，全面汰換路燈與行人照明，提升夜間安全與能源效率。（google map截圖）

考量部分社區夜間照明不足、影響居民安全，天普 市議會2日通過一項總金額57萬7454美元的公共照明升級計畫，將298盞老舊鈉燈更換為節能的LED路燈，並更新羅斯密大道（Rosemead Boulevard ）245盞人行道照明設備。

市府指出，這次汰換範圍，涵蓋Las Tunas Drive南北兩側住宅區，部分街道至今仍使用橘光色溫的高壓鈉燈，不僅光線不均，且維修頻繁。升級為LED後，預期能提升照明穩定度並降低能源與維護成本，進一步保障市民夜間出行安全。

根據市府報告，此次設備由格雷巴電氣公司（Graybar Electric Company, Inc.）供應。總採購金額約13萬6811美元，包含183盞眼鏡蛇型LED燈具與245套人行道照明改裝配件。燈具安裝方面，眼鏡蛇型路燈將由洛杉磯 縣公共工程局（Los Angeles County Public Works）執行，勞務費為26萬750美元，市府另預留3萬9250美元作為查驗與備用金，總勞務預算為30萬美元。至於羅斯密大道人行道燈具的更換工作，則由天普市政維護人員負責。

財務部分，本案透過照明與景觀特別稅區（LLD）支應，市議會同步核准追加預算約7萬7454美元，使計畫編號P24-07總預算由50萬美元提高至57萬7454美元，不動用市府一般基金。另有183盞LED燈具採購費用約7萬美元，由聯邦能源效率與保育區塊補助計畫（EECBG）的7萬6170美元補助款支應。

該項工程不僅提升公共設施，也符合市府推動永續節能與生活品質提升的目標。預期在2026年第一季完成安裝，讓居民享有更安全、明亮與現代化的夜間街道環境。