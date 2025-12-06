通關密語點歌 聯合車站藏神祕音樂盒

洛杉磯聯合車站內的聲控裝置「秘密音樂盒」，民眾說出特定口令即可播放音樂與燈光圖像。（chatgpt示意圖）

洛杉磯 聯合車站（Union Station），隱藏一座聲控藝術裝置，被粉絲戲稱為「神祕音樂盒」（Secret Music Box）。這座互動式裝置，由藝術家貝爾（Bill Bell）於1995年創作，結合聲音、燈光與懷舊好萊塢 元素，成為洛城公共藝術中的「彩蛋級」存在。

這項作品設置於聯合車站東側入口手扶梯上方，共12根發光燈柱，在接收特定語音指令後會點亮，並播放對應音樂或聲音。民眾只需對藏有麥克風的銘牌說：「Hey Bill, old buddy」，再加上一位明星的名字，如「play Judy Garland」或「play Duke Ellington」，裝置便會播放該藝人相關樂曲，並於燈柱上顯現瑪麗蓮‧夢露（Marilyn Monroe）等銀幕巨星的面容。此作品的靈感，來自好萊塢黃金年代與火車旅行榮景，讓旅客與市民在無意間發現驚喜，感受老洛杉磯的浪漫氛圍，也讓歷史與科技於現代空間中產生對話。

裝置並無明顯標誌，需靠耳聞或親探才得其門而入。藝術家貝爾強調，這件作品的價值，在於「被發現的樂趣」，希望每位經過者都能透過一句口令，觸動記憶中的旋律與情感。此外，位銀湖（Silver Lake）的「音樂盒階梯」（Music Box Steps）亦為洛城另一處與音樂有關的地標。該階梯因1932年勞萊與哈台（Laurel and Hardy）經典喜劇「音樂盒」（The Music Box）而得名，現場亦設有紀念銘牌，供影迷拍照留念。