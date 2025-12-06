我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普批准生產「日式迷你車」 運輸部長：可能無法上高速公路

SpaceX啟動2級股份出售 擠下OpenAI成美最有價值未上市企業

通關密語點歌 聯合車站藏神祕音樂盒

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
洛杉磯聯合車站內的聲控裝置「秘密音樂盒」，民眾說出特定口令即可播放音樂與燈光圖像。（chatgpt示意圖）
洛杉磯聯合車站內的聲控裝置「秘密音樂盒」，民眾說出特定口令即可播放音樂與燈光圖像。（chatgpt示意圖）

洛杉磯聯合車站（Union Station），隱藏一座聲控藝術裝置，被粉絲戲稱為「神祕音樂盒」（Secret Music Box）。這座互動式裝置，由藝術家貝爾（Bill Bell）於1995年創作，結合聲音、燈光與懷舊好萊塢元素，成為洛城公共藝術中的「彩蛋級」存在。

這項作品設置於聯合車站東側入口手扶梯上方，共12根發光燈柱，在接收特定語音指令後會點亮，並播放對應音樂或聲音。民眾只需對藏有麥克風的銘牌說：「Hey Bill, old buddy」，再加上一位明星的名字，如「play Judy Garland」或「play Duke Ellington」，裝置便會播放該藝人相關樂曲，並於燈柱上顯現瑪麗蓮‧夢露（Marilyn Monroe）等銀幕巨星的面容。此作品的靈感，來自好萊塢黃金年代與火車旅行榮景，讓旅客與市民在無意間發現驚喜，感受老洛杉磯的浪漫氛圍，也讓歷史與科技於現代空間中產生對話。

裝置並無明顯標誌，需靠耳聞或親探才得其門而入。藝術家貝爾強調，這件作品的價值，在於「被發現的樂趣」，希望每位經過者都能透過一句口令，觸動記憶中的旋律與情感。此外，位銀湖（Silver Lake）的「音樂盒階梯」（Music Box Steps）亦為洛城另一處與音樂有關的地標。該階梯因1932年勞萊與哈台（Laurel and Hardy）經典喜劇「音樂盒」（The Music Box）而得名，現場亦設有紀念銘牌，供影迷拍照留念。

洛杉磯 好萊塢

上一則

新山火煙霧清理規則 恐對屋主不利

下一則

天普市投入57萬元升級街道照明 提升社區安全

延伸閱讀

洛城菁英私校竟有「親吻俱樂部」8歲女童被迫口交

洛城菁英私校竟有「親吻俱樂部」8歲女童被迫口交
比爾蓋茲：外援銳減造成兒童死亡數不幸攀升

比爾蓋茲：外援銳減造成兒童死亡數不幸攀升
孫雯胡驍案 檢方聚焦逃稅和洗錢

孫雯胡驍案 檢方聚焦逃稅和洗錢
華盛頓州金恩縣第3季槍案減 倖存者：安全感不只看數字

華盛頓州金恩縣第3季槍案減 倖存者：安全感不只看數字
氣旋肆虐斯里蘭卡增至334死 2004海嘯後最慘重天災

氣旋肆虐斯里蘭卡增至334死 2004海嘯後最慘重天災
娛樂／「天作不合的我們」從製作災難變身年度黑馬

娛樂／「天作不合的我們」從製作災難變身年度黑馬

熱門新聞

購買大包裝商品以為便宜，吃不完反而浪費更多錢。（記者邵敏／攝影）

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

2025-12-01 16:26
南加好市多門店目前售價59.9美元。（受訪者提供）

好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝

2025-11-29 22:22
一對中國夫婦帶十年前在美國出生的女兒返美讀書，卻被海關攔下。（示意圖，Pexels）

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

2025-12-03 19:57

3個月大來美、無前科 洛城亞裔男赴婚綠面談遭拘捕

2025-12-02 18:16
熊貓快餐被罰100多萬，沒有培訓員工處理碳酸飲料機使用的二氧化碳氣瓶。（示意圖取自Unsplash.com）

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

2025-12-04 14:52
圖為西維吉尼亞州Wheeling市。（示意圖取自Pixabay）

美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住

2025-11-28 14:08

超人氣

更多 >
機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用

機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用
洪樂潼想建數學超級智慧 14歲立志上MIT 投資方讚專注

洪樂潼想建數學超級智慧 14歲立志上MIT 投資方讚專注
不只台灣有事惹議 日媒曝高市會習近平「2個輕率舉動」

不只台灣有事惹議 日媒曝高市會習近平「2個輕率舉動」
資深主播宗毓華批老東家CBS高層貪婪導致新聞品質走下坡

資深主播宗毓華批老東家CBS高層貪婪導致新聞品質走下坡
如何對抗川普政府鎖定城市移民掃蕩 1套因應策略儼然成型

如何對抗川普政府鎖定城市移民掃蕩 1套因應策略儼然成型