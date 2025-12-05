亞利桑納超速 保費年增率冠全美

在亞利桑納因超速違規，汽車保險費率上漲幅度全美第一。（亞利桑納公路警局臉書）

根據美國金融資訊機構「借貸樹」（LendingTree）最新公布的一項研究，亞利桑納在全美50州中，因超速違規導致汽車保險 費率上漲的幅度名列第一。

研究顯示，該州駕駛只要收到一張超速罰單 ，平均每年將增加約1071美元的保費 ，若以保險公司通常追蹤違規紀錄的三年期間計算，累計增加的金額可能超過3200美元。這項數據曝光後，在鳳凰城及鄰近城市引起廣泛討論，不少民眾坦言，亞利桑納的漲幅幅度遠超過一般駕駛人的認知。

研究指出，保險公司在評估風險時，對於超速紀錄的敏感度比多數人想像得更高。即便不同公司採用的演算法不盡相同，超速違規仍被普遍視為反映駕駛習慣不佳的重要指標，因此「輕微」與「嚴重」違規都可能直接反映在費率上。一名保險經紀人受訪時表示，亞利桑納州幅員遼闊，公路筆直，速限變化頻繁，駕駛人在未察覺的情況下超速相當常見；然而保險公司並不會因為「不小心」而輕判，紀錄一旦成立，後果往往無可避免。

報告也顯示，超速幅度與保費調升依然呈現高度正相關。若僅超速十英里以內，部分保險公司可能調漲約三成；若違規幅度更大，調幅可能逼近四成。分析人士指出，亞利桑納近年都市化快速發展，加上交通量增加、州內事故率偏高，使得保險公司普遍提高違規駕駛人的風險權重，這也使超速罰單在此州的保費影響格外顯著。

至於為何亞利桑納在全美居冠，交通、氣候與市場結構都被認為是重要原因。亞利桑納夏季極端高溫，道路表面容易受熱影響，加上沙塵暴等特殊氣候條件不時造成事故，保險公司為控制理賠成本，不得不強化費率調整機制。此外，相較沿海大州，亞利桑納部分地區保險市場競爭度較低，使得駕駛人在違規後難以透過更換保險公司來減少衝擊。

一名居住在鳳凰城、從事物流業的駕駛張文森（Vincent Chang）分享了他的親身經驗。他表示，自己因在州際公路上超速13英里而收到罰單，當時只覺得兩百多美元的罰款已經不便宜，卻未料真正的負擔來自續保時暴增的費率。「我一年多付了一千多美元，才發現罰單只是開始，保費才是真正的壓力。」張文森說。他指出，物流工作必須長時間在城市與郊區穿梭，速限頻繁變動，只要稍微分神就可能踩過頭。

儘管情況嚴峻，專家仍提醒民眾並非完全無解。部分保險公司提供防禦性駕駛課程，只要駕駛人完成課程，保費有機會獲得一定程度的折扣。不過這些方案並非適用於所有違規類型，也無法完全抵銷超速罰單造成的調漲。另有保險顧問指出，若駕駛人在違規後保持良好紀錄並避免再次受罰，部分保險公司會在一年後逐步調降費率，但整體影響仍可能持續三年。

隨著研究在媒體曝光，亞利桑納州的交通安全問題再度受到重視。專家普遍認為，不論政府是否因民眾壓力而檢討相關政策，保費本質仍屬風險管理的商業機制，保險公司只會依據統計數據行事。對駕駛人而言，最有效的方式仍是遵守速限，減少違規。畢竟，一張超速罰單不只是一次性的罰款，更可能在之後的三年中持續出現在保險帳單上，提醒駕駛人違規的真正代價。