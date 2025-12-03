我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1972年日中聯合聲明「台灣是中國領土不可分割的一部分」 高市：沒有改變

幼時來美、無前科 加州亞裔男赴婚綠面談遭拘捕

長相好看 升遷、談薪水更吃香 長期受益職場優勢

洛杉磯訊
現在有許多女性仰賴醫美來維持美貌。一家公關公司總裁一家公關公司的Emily Reynolds曾嘗試肉毒桿菌、填充劑、雷射護理、氫氧護理，並投資昂貴護膚品維持狀態。（示意圖取自unsplash）
現在有許多女性仰賴醫美來維持美貌。一家公關公司總裁一家公關公司的Emily Reynolds曾嘗試肉毒桿菌、填充劑、雷射護理、氫氧護理，並投資昂貴護膚品維持狀態。（示意圖取自unsplash）

根據財經內幕（Business Insider）報導，許多研究證實，長得更吸引人的人往往更容易獲得信任，也更容易找到好工作、升上更高的職位，甚至在薪資上占盡優勢。如今，隨著濾鏡、Facetune修圖、塑身衣、高端健身房，以及新一代保養科技全面普及，外貌門檻看似比過去更容易達成，也讓上班族面臨「要長得好看」的職場期待比以往更高。

有研究指出，外貌在職場上影響力不容小覷。一項2023年研究指出，外貌較佳的MBA畢業生薪資平均比其他同儕高出2.4%，其中最具吸引力者每年甚至可多賺約5500美元。研究團隊透過訓練過的機器學習模型評估受試者外貌，結果顯示，外貌帶來的職場優勢並非只在求職初期存在，而是能持續影響工作五年、十年之後。研究主筆、南加州大學行銷學教授Nikhil Malik表示，「外貌優勢不僅在職涯起點顯現，其影響是長期的。」更令人驚訝的是，這種影響對男性與女性同樣顯著。

財經內幕指出，經營一家公關公司的Emily Reynolds坦言，隨著職務升高，保持年輕外貌的壓力也隨之而來。Reynolds今年44歲，經常被誤認為比實際年齡年輕，而這並非偶然。她曾嘗試肉毒桿菌、填充劑、雷射護理、氫氧護理，並投資昂貴護膚品維持狀態。此外，她平時也使用Peloton健身車，並進行高強度訓練，以保持體態與活力。Reynolds表示，她努力在「成熟專業」與「年輕相關性」之間取得平衡，既要讓人相信自己有能力帶領團隊，又要保持與業界的接軌。

儘管如此，Reynolds仍擔心，一旦放棄這些保養與運動習慣，她的事業和職業聲譽將受影響。她表示，「我能被公眾認為有吸引力的時間還能有多久？當我不再被認為有吸引力時，我的職業生涯會怎麼樣？這是我每天都在思考的問題。」

一篇紐約郵報報導也指出，Standout-CV（虛擬履歷建置平台）研究人員於今年3月，對1050名有工作的美國成年人（男女皆含，年齡18歲以上）進行調查，並請受訪者評估自己的傳統外貌吸引力，並將其與職涯成功程度做比較，以了解外貌（或身體自信）究竟對職涯有多大影響。根據該報告，長得好看的員工比外貌普通的同事平均多賺2萬美元，顯示所謂的「美貌特權」在職場上影響驚人。

對長相亮眼的人來說，除職場表現與機會外，金錢上的額外好處也成為「漂亮紅利」的一部分。來自芝加哥的 Anjola Fagbem因為驚人的外貌，曾獲得Uber乘車、衝浪課程，甚至價值500美元的Lollapalooza音樂節門票。她將這些好處歸功於自己的美貌，從免費飲料到異國旅行甚至奢華享受。

這項研究也顯示，執行長將自己評為極具吸引力的可能性，是將自己評為「一般」或「不吸引人」的員工的兩倍以上。研究作者指出，權力與自我認知的吸引力之間存在明顯相關性，隨著職位的提升，這種現象越加明顯；研究還發現，自認不吸引人的受訪者中，有高達46%認為，自己的外貌曾對職業生涯造成負面影響。

根據CNBC報導，一項追蹤超過1萬1000名美國人20年研究發現，相貌出眾的男性在職場上，更容易獲得高薪和優質工作機會；相比之下，同樣具有吸引力的女性雖略有優勢，但男性獲益更明顯。研究員Alexi Gugushvili表示，對男性而言，外貌不僅影響升遷與加薪，也決定能否取得更具競爭力的職位。

雖然外貌佳的男性獲益比女性更加明顯，但外貌出眾的女性在職場上，可能比男性同事承受更大負面影響。相關研究顯示，外貌吸引人的女性常被認為能力不足或資格不夠，甚至可能被質疑可信度。相比之下，外貌吸引人的男性則不會因外貌而面臨類似的職場阻礙。

一項追蹤超過1萬1000名美國人20年研究發現，相貌出眾的男性在職場上更容易獲得...
一項追蹤超過1萬1000名美國人20年研究發現，相貌出眾的男性在職場上更容易獲得高薪和優質工作機會。（示意圖取自unsplash）
對長相亮眼的人來說，除職場表現與機會外，金錢上的額外好處也成為「漂亮紅利」的一部...
對長相亮眼的人來說，除職場表現與機會外，金錢上的額外好處也成為「漂亮紅利」的一部分。（示意圖取自unsplash）

退休 華爾街 McDonald's

上一則

國泰銀行 參與CFA金融研究挑戰賽

下一則

松立假期西南巨環、紀念碑谷、拱門國家公園4日遊 每人699元

延伸閱讀

逃離俄烏戰…烏克蘭21歲難民 日本九州相撲賽奪冠寫歷史

逃離俄烏戰…烏克蘭21歲難民 日本九州相撲賽奪冠寫歷史
12歲前擁智慧手機恐傷兒少身心 研究指與憂鬱肥胖相關

12歲前擁智慧手機恐傷兒少身心 研究指與憂鬱肥胖相關
章瑩穎命案8年了 父母未獲分毫賠償 盼能再來美尋女

章瑩穎命案8年了 父母未獲分毫賠償 盼能再來美尋女
為將來買房、退休做準備 美青少年在家長鼓勵下進軍股市

為將來買房、退休做準備 美青少年在家長鼓勵下進軍股市
該禁的不是社群 而是「數位缺席」

該禁的不是社群 而是「數位缺席」
8歲童將母結婚金鍊熔成「金豆子」分送同學 網：來收拾父母的

8歲童將母結婚金鍊熔成「金豆子」分送同學 網：來收拾父母的

熱門新聞

購買大包裝商品以為便宜，吃不完反而浪費更多錢。（記者邵敏／攝影）

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

2025-12-01 16:26
義工幫助人們領取免費食物。（記者邵敏／攝影）

谷歌工作10年被辭 四娃華父羞領食物

2025-11-26 01:19
女顧客罵亞裔美甲店老板，「滾回你國家去」。 （示意圖取自Unsplash.com）

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

2025-11-25 15:02
南加好市多門店目前售價59.9美元。（受訪者提供）

好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝

2025-11-29 22:22
圖為西維吉尼亞州Wheeling市。（示意圖取自Pixabay）

美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住

2025-11-28 14:08
階進慈善基金，今年感恩節發出近2000份免費食物。（記者邵敏／攝影）

谷歌華人員工工作10年被辭 陷困境羞於領免費食物

2025-11-25 22:27

超人氣

更多 >
3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」

3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」
共和黨參議員提案「終結雙重國籍」改變移民法

共和黨參議員提案「終結雙重國籍」改變移民法
「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇

「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇
川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效

川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效
一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出

一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出