洛杉磯市中心 女高級地段遛狗遭遊民猥褻

洛杉磯訊
洛杉磯市中心本月發生一起女子遛狗時遭遊民暴力攻擊、猥褻的案件。(ChatGPT生成示意圖）
洛杉磯市中心本月發生一起女子遛狗時遭遊民暴力攻擊、猥褻的案件。(ChatGPT生成示意圖）

洛杉磯市中心本月發生一起女子遛狗時遭遊民暴力攻擊、猥褻的案件，事發過程被監視器拍下，洛杉磯市警局（LAPD）目前正展開調查。

根據受害者描述，事件發生於11月8日清晨，地點在洛杉磯會展中心（Convention Center）對面一棟高樓前。該區域屬於洛市中心中相對安全、租金偏高的住宅地段。根據Zillow和Apartments.com數據，會展中心附近一房公寓月租多在2650至3350美元，兩房甚至接近4000至5000美元，在市中心屬較佳社區。

出於安全考量，受害者僅願以「Terra」自稱。她在接受KTLA的採訪時表示，「在我反應過來前，他就抓住我，我完全無法逃脫。」

監視器畫面顯示，一名男子接近獨自遛狗的Terra，隨即將她推向玻璃牆、掐住她的脖子並對她伸出鹹豬手。「他抓住我的後頸和下體，我一直尖叫求救。」

她表示，男子非常強壯，整個過程幾乎沒有說話，只發出低沉聲響。她一度成功掙脫，但攻擊仍持續。「當我好不容易脫身時，他又揍我、把我撲倒在地。」

兩人隨後跌出監視器視野。Terra表示，她的尖叫聲引起遠處一名男子注意，該男子衝上前制止攻擊者。「他壓在那個人身上，一直不停地揍他的頭。」

攻擊者最終起身離開，彷彿若無其事。當警方抵達時，畫面中的男子已不知去向。

洛杉磯市警局表示，此案正以性侵未遂（sexual battery）方向調查，初步相信嫌犯為遊民身分，目前尚未逮捕任何人。Terra說，她被告知對方「可能仍在街上遊走」，讓她至今心有餘悸，「想到他還在外面真的很可怕。」

事後數周，Terra坦言自身的安全感已完全被打亂。「現在只要周遭沒人，我絕不會獨自外出。我一定帶著防狼噴霧、電擊器……你必須做好準備。我時時都在回頭查看。」

她選擇公開此事，希望提醒更多人提高警覺。她說：「我希望永遠不會有人遇到同樣的事，但大家務必要提高警惕、做好準備。」

警方表示本案調查仍在進行中，未公布更多細節，並呼籲知情人士致電1-877-527-3247提供線索。

