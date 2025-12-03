AI助長 網路汽車詐騙受害多 警槍壓頭 男才知買到贓車

愈來愈多人上網路平台購買二手車，然買家要小心避免購買到贓車。（臉書官網）

CBS電視台報導，買車是人生中大筆消費之一，愈來愈多人轉向網路市集尋找二手優惠車。然而，人工智慧（AI ）讓網路上假車交易更加猖獗！買家可能買到贓車遭警方誤認。加州 正研擬用AI打擊詐騙 ，但目前平台保障有限，民眾需提高警覺。

AuthenticID近期一份報告指出，近5%的汽車交易存在詐欺行為。CBS調查報導，2024年1月，當阿雷斯納（Andrew Arenas）開車抵達位於橙縣父母家時，18歲的他被警方用槍指著，命令他趴在柏油路上，接著將其戴上手銬，他的哥哥用手機拍下整個過程。「這是我人生第一次被上手銬，我也希望是最後一次」他告訴CBS。

「我當時在想，發生什麼事？我看著警方，臉上透露出一種『不好意思，這不太對吧？』的表情，完全困惑。」阿雷斯納說，「警方後來告訴我，我的車子被通報為失竊車。」他在臉書市集（Facebook Marketplace）以4500美元買下他的夢想車，花費數千美元更換零件與升級設備。他持有車主權狀，也順利在車管局（DMV）完成註冊。然直至電視台報導時，這則貼文在臉書市集上仍存在著。

CBS聯繫Meta詢問臉書市集上販售贓車情況，一位發言人表示，他們鼓勵用戶回報任何可疑行為，也指出他們提供一定程度的購買保護，然查看其網上的政策後發現，車輛並不在保障範圍內。

消費者權益倡導者莎漢（Rosemary Shahan）警告，網路汽車詐騙比過去任何時候更加普遍，也更加複雜。「我認為人工智慧將這一情況提升到一個全新高度」她說，AI不僅改變買車方式，也改變犯罪分子賣車方式，「你竟然可以拿到一張車輛證明（pink slip），還有所有權文件，但這些都是假的，那真是非常可怕。」

科技產業團體NetChoice曾成功控告加州，阻止一項法律生效，該法原本要求網路市集更嚴格地追蹤大量販售者，目的在打擊線上販售贓物的組織化零售竊盜集團。然代表NetChoice的律師塔斯克（Paul Taske）認為，若政府想採取行動積極保護那些成為網路零售犯罪受害者的消費者，他們該去追究那些不法分子責任。

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）表示，目前正對NetChoice的裁決提出上訴，他認為線上市集平台可做得更多。「他們可以反過來使用AI」邦塔說，「將AI用於執法，辨識潛在違法行為，加以標記與凍結。」