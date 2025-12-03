我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

演唱會取消效應？上海濱崎步主題咖啡館 照片全被清空

華府法官下令 執法人員須持逮捕令才能抓無證移民嫌犯

AI助長 網路汽車詐騙受害多 警槍壓頭 男才知買到贓車

編譯陳盈霖／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
愈來愈多人上網路平台購買二手車，然買家要小心避免購買到贓車。（臉書官網）
愈來愈多人上網路平台購買二手車，然買家要小心避免購買到贓車。（臉書官網）

CBS電視台報導，買車是人生中大筆消費之一，愈來愈多人轉向網路市集尋找二手優惠車。然而，人工智慧（AI）讓網路上假車交易更加猖獗！買家可能買到贓車遭警方誤認。加州正研擬用AI打擊詐騙，但目前平台保障有限，民眾需提高警覺。

AuthenticID近期一份報告指出，近5%的汽車交易存在詐欺行為。CBS調查報導，2024年1月，當阿雷斯納（Andrew Arenas）開車抵達位於橙縣父母家時，18歲的他被警方用槍指著，命令他趴在柏油路上，接著將其戴上手銬，他的哥哥用手機拍下整個過程。「這是我人生第一次被上手銬，我也希望是最後一次」他告訴CBS。

「我當時在想，發生什麼事？我看著警方，臉上透露出一種『不好意思，這不太對吧？』的表情，完全困惑。」阿雷斯納說，「警方後來告訴我，我的車子被通報為失竊車。」他在臉書市集（Facebook Marketplace）以4500美元買下他的夢想車，花費數千美元更換零件與升級設備。他持有車主權狀，也順利在車管局（DMV）完成註冊。然直至電視台報導時，這則貼文在臉書市集上仍存在著。

CBS聯繫Meta詢問臉書市集上販售贓車情況，一位發言人表示，他們鼓勵用戶回報任何可疑行為，也指出他們提供一定程度的購買保護，然查看其網上的政策後發現，車輛並不在保障範圍內。

消費者權益倡導者莎漢（Rosemary Shahan）警告，網路汽車詐騙比過去任何時候更加普遍，也更加複雜。「我認為人工智慧將這一情況提升到一個全新高度」她說，AI不僅改變買車方式，也改變犯罪分子賣車方式，「你竟然可以拿到一張車輛證明（pink slip），還有所有權文件，但這些都是假的，那真是非常可怕。」

科技產業團體NetChoice曾成功控告加州，阻止一項法律生效，該法原本要求網路市集更嚴格地追蹤大量販售者，目的在打擊線上販售贓物的組織化零售竊盜集團。然代表NetChoice的律師塔斯克（Paul Taske）認為，若政府想採取行動積極保護那些成為網路零售犯罪受害者的消費者，他們該去追究那些不法分子責任。

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）表示，目前正對NetChoice的裁決提出上訴，他認為線上市集平台可做得更多。「他們可以反過來使用AI」邦塔說，「將AI用於執法，辨識潛在違法行為，加以標記與凍結。」

AI 加州 詐騙

上一則

想攻讀年薪7萬元職業護理？ 聖安東尼山社區學院免費開課

下一則

海外Costco異國美食…太誘人 美國粉絲跪求引進這些商品

延伸閱讀

川普政府恐擴大旅遊禁令 從19國增至約30國

川普政府恐擴大旅遊禁令 從19國增至約30國
跨州搬家後 可以同時持有兩地駕照嗎？

跨州搬家後 可以同時持有兩地駕照嗎？
國際生不來 加州經濟損失1.6億居全美之冠

國際生不來 加州經濟損失1.6億居全美之冠
12歲前擁智慧手機恐傷兒少身心 研究指與憂鬱肥胖相關

12歲前擁智慧手機恐傷兒少身心 研究指與憂鬱肥胖相關
川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅

川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅
檀香山直飛加州 西南航空明年夏季新增2航線

檀香山直飛加州 西南航空明年夏季新增2航線

熱門新聞

購買大包裝商品以為便宜，吃不完反而浪費更多錢。（記者邵敏／攝影）

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

2025-12-01 16:26
義工幫助人們領取免費食物。（記者邵敏／攝影）

谷歌工作10年被辭 四娃華父羞領食物

2025-11-26 01:19
女顧客罵亞裔美甲店老板，「滾回你國家去」。 （示意圖取自Unsplash.com）

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

2025-11-25 15:02
南加好市多門店目前售價59.9美元。（受訪者提供）

好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝

2025-11-29 22:22
圖為西維吉尼亞州Wheeling市。（示意圖取自Pixabay）

美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住

2025-11-28 14:08
階進慈善基金，今年感恩節發出近2000份免費食物。（記者邵敏／攝影）

谷歌華人員工工作10年被辭 陷困境羞於領免費食物

2025-11-25 22:27

超人氣

更多 >
3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」

3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」
一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出

一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出
馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事

馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事
「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇

「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇
川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效

川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效