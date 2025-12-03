聖伯納汀諾舉辦活動 紀念2015年恐怖襲擊遇難者

我的頻道

聖伯納汀諾訊
聖伯納汀諾舉辦活動紀念2015年恐怖襲擊遇難者，圖為紀念碑。（取自縣政委員哈格曼官網）
十年前震驚全美的聖伯納汀諾恐攻槍擊案奪走14條人命、造成22人受傷。如今十年過去，傷痛仍深深烙印在受害者家屬與社區之中。近日，內陸帝國各地紛紛舉辦紀念活動，追思遇難者。

據ABC7電視台報導。2015年12月2日，兩名槍手闖入內陸區域中心（Inland Region Center），向正在參加節慶活動的聖伯納汀諾縣公共衛生局員工掃射，造成重大死傷。事件發生於當天上午11時前，震撼全美。

對遇難者考夫曼（Daniel Kaufman）的父母馬克與桑德弗（Mark & Julie Sandefur）而言，十年過去，痛楚仍未淡化。

父親馬克說：「我們真的很想念他，而且非常非常想念。」他與妻子常到紀念地悼念兒子。「很難相信已經十年了。每到這個時節，心情都特別沉重。」他說：「我們永遠無法真正走出來，只是慢慢習慣而已。」

退休的聖伯納汀諾市警察局長伯古安（Jarrod Burguan）回憶，當時抵達現場時的景象至今難忘。他說：「我在職業生涯中看過太多槍擊、太多可怕的犯罪現場，而那次，是我見過最殘酷的場面之一。」

槍手犯案後逃逸，警方循線追捕，並在距離案發地約1哩半處與嫌犯爆發激烈槍戰。嫌犯共開了80多槍，警方回擊超過440槍。

最終，嫌犯法魯克（Syed Farook）與馬利克（Tashfeen Malik）當場擊斃，但14名無辜生命也永遠定格在那一天。

為紀念這個沉痛日子，聖伯納汀諾縣在12月2日上午舉行默哀儀式，並在市府及縣政府大樓降半旗，以向罹難者致敬。伯古安表示，十周年的追思意義重大：「我希望紀念活動能持續聚焦在那些受影響最深的人身上。」

