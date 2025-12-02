LAX停車場汽車竊案增 警方提醒旅客提高警覺

LAX停車場汽車竊案上升 警方提醒旅客提高警覺。（自LAX官網）

感恩節 假期臨近，洛杉磯國際機場 （LAX ）旅客人潮激增。機場警局（LAXPD）提醒旅客，近期停車場汽車失竊案件呈現上升趨勢，呼籲民眾務必提高防範。

據ABC7電視台報導，LAXPD與LAPD臥底警員近期在停車場巡邏時發現，有竊賊利用部分新款車輛的防盜漏洞行竊。警方指出，一些新車的後座車窗被擊破時並不會觸發警報系統，讓竊賊有機可乘。

警方表示，2025年竊賊特別鎖定新款、高價位卡車，包括Dodge TRX、GMC Yukon、GMC Denali、Cadillac Escalade與Jeep Rubicon等。根據警方統計，截至目前已處理138起汽車失竊案，高於2024年的111 起，以及2023年的67起。

警方提醒旅客不要成為竊賊「容易下手的目標」。臥底警員指出，竊賊常透過車窗搜尋車內是否放有錢包、鑰匙等貴重物品，許多旅客匆忙趕飛機時，往往忘記將貴重物收好。

LAX警察局長Karla Rodriguez建議：「若您預計長期停車，務必將貴重物品和個人物件帶離車，不要留在車內。」

警方也建議旅客選擇靠近監視器的位置停車。不久前，一台停車場監視器就拍下竊賊偷觸媒轉換器的過程。這名嫌犯隨後落網，警方發現他涉嫌在該區域偷走至少13個觸媒轉換器。

LAX擁有數百個監視器，機場警局更設有專責單位，全天候監看與調閱監視影像，是破案的重要利器。警方呼籲旅客，出遊前務必檢查車內是否留有貴重物品，並選擇安全地點停車，以降低成為竊案受害者的風險。