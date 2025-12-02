我的頻道

宏都拉斯選情膠著 川普質疑改變選舉結果 嗆將迎地獄代價

川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅

拉汶和克萊蒙 反對開發聲音最大

記者楊青／洛杉磯報導
金線輕軌東北區延長線2025年9月通車後，沿線城市經濟型住宅開發成為新話題。（記者楊青／攝影）
同為金線輕軌沿線城市，各地政治、居民結構與對基礎設施負荷的顧慮不同，令各城市對大規模開發住房態度懸殊，支持與反對各自鮮明。

波莫那最明顯支持以金線輕軌站為中心推動經濟型與高密度住房開發；聖迪馬斯傾向支持；格蘭杜拉立場保守，支持與反對拉鋸；拉汶及克萊蒙市，則呈現較強烈反對態度，尤其對「大規模、高樓層」的高密度開發，相當抵制。

目前行動較快的格蘭杜拉，已出爐金線站周邊住房規畫，以近1300戶作為規畫目標。對市府規畫，社區民眾反應混合，總體支持中密度開發，反對高密度項目。支持意見認爲，在站點周邊推動中密度住房（小型康斗/城市屋）能提高住房的可負擔性，促進商業活力；反對居民則對人口增加、車流、學校與社區性質改變表示憂慮。

聖迪馬斯和波莫那，則均表現較為積極支持態度。聖迪馬斯的支持意見認為，在加州，既然地方城市必須達成州級住房配額（RHNA），而金線通車後，市府可用相關特殊政策（比如地目改變）來爭取政府補助金；但反對意見認為，即便有特殊政策，突然增加的人口密度、交通、學校負荷與社區特色的改變，依然令人擔心。而房價相對較低，但住房需求高的波莫那，市府整體呈現願意運用資金與土地，推進更多低／中收入居民住房，並得到社區較為廣泛支持，期待「利用金線交通吸引投資、滿足居民住房需求」，積極爭取加州和洛縣資金，推展高密度與經濟型住房。

目前反對聲音最大的，是拉汶和克萊蒙。拉汶市府近年已經公開向州政府表態，反對多項州級住房法案削弱地方規畫權，相當多民眾與市長多次舉辦反對「高樓、高密度」的影片放映和相關活動。

克萊蒙的反對行動，也先聲奪人，雖然金線延長線二期工程要到2028年才開到克萊蒙，但當地相當多居民近期已在市議會多次舉牌抗議，反對開發高密度住宅。不少居民表示，他們非常擔心這座大學城，長期以來形成的「清靜人文格調」，因人口改變而發生變化。

