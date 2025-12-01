忙翻 黑五採購退貨 店員：周一才受理

Citadel某商店門外29日仍大排長龍。（王女士提供）

今年的「黑色星期五 」（Black Friday）買氣足，南加州 各大商場人滿為患。華裔居民王女士特別避開高峰，選擇黑五 過後的第二天（29日）去大賣場退貨，結果停車場外、店鋪門口大排長龍，總共耗時兩小時後，王女士終於站在商店內櫃檯前。當她說明要退貨時，店員卻表示，「今日不接受退換貨，下周一（12月1日）才可以。」

王女士表示，網路店鋪黑五開始早，她早些時候在某品牌網上店鋪購買三個包包。郵寄到家後，她覺得尺寸不合適，想要把其中兩個退掉。王女士還有其他想要退的商品包括衣服和鞋子，分別屬於其他兩個品牌。

王女士稱，她原本想在黑五（28日）那天到商業市的Citadel退貨，順便購物，結果那天下午她開車通過710高速路準備下匝道進入Triggs大街時，就開始堵車。等待20分鐘，車子才前進了10米。王女士說，商場的停車場就在幾百米開外，在車裡看得一清二楚，奈何就是開不到。王女士遂放棄，打道回府。

第二天（29日）下午，王女士料想人潮應該已經退去，就再度前往Citadel退貨，順帶購物。這次車流明顯少很多，但是進入停車場仍需排隊。

王女士需要退的東西包括包包、衣服和鞋子，分屬不同品牌。她先來到包包的店鋪，外面大排長龍。大約半小時後，王女士進入店內。令她崩潰的是，結帳檯處還有一條大長隊。不過因為「來都來了」的心態，她硬著頭皮開始排隊。大約40分鐘後，終於輪到她。當她拿出兩個包包說要退貨時，店員表示，當天店裡不接受退貨，到周一（12月1日）才可以。

聽到店員的答覆，王女士當場崩潰。她說，從來沒有聽說在黑五店鋪會有這樣的規定。在購買包包時，網站也沒有任何這方面的退貨提示。就這樣，經過一連串「打擊」，王女士終於放棄，悻悻打道回府。

本報之前報導表示，近年網購暴增、退貨量飆升，加上營運成本上升，使企業重新調整退換貨規範。包括大型連鎖零售商在內，愈來愈多店家縮短退貨期限、增加限制，甚至對部分退貨收取手續費。部分業者要求商品必須保持原包裝與吊牌，另有電商取消「免費退貨」政策，若由顧客寄回需支付運費。