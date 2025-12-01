南加女子酒駕肇事 釀2死3送醫

24歲的Arianna Obryan以過失殺人與兒童危害等罪名被警方逮捕。（科爾登市警局）

聖伯納汀諾縣科爾登市（Colton）於11月28日晚間發生一起疑似DUI（在酒精或藥物影響下開車）的致命車禍，造成兩人喪生、三名兒童受傷送醫。

科爾登市警方表示，事故發生於晚間10時13分左右，地點在Mill大街與Ohio大街附近。警方抵達現場後，發現兩輛嚴重毀損的車輛，包括一輛豐田 轎車與一輛BMW轎車，初步研判為迎面撞擊。

豐田車內共有五人，包括兩名成人與三名兒童。警方指出，該車駕駛員為24歲的Arianna Obryan，為聖伯納汀諾縣居民，目前被列為涉嫌酒駕嫌疑人，面臨過失殺人與兒童危害等罪名，已被警方逮捕。車內的另一名成年男性受傷嚴重，當場死亡。三名兒童被緊急送往當地創傷中心治療。

另一輛BMW車內共有三名成年人。前座乘客一名成年男性，同樣因傷重當場死亡；後座一名乘客被送往創傷中心，目前情況穩定。

兩名喪生男子分別為25歲聖伯納汀諾居民及19歲科爾登居民，警方在通知家屬前尚未公布其姓名。

目前事故成因仍在調查中，警方尚未公布更多細節。

科爾登警方呼籲，任何掌握相關資訊的民眾可致電909-370-5000 與Villalobos警官聯繫，或以電子郵件[email protected]提供線索。