洛停車路牌亂象 車輛被拖頻傳

石先生注意到，有一些停車牌，即使能看到，上面的字也被涂鴉、刮損，難以讀懂。（受訪者提供）

洛杉磯市中心街區因環境複雜，部分路段的停車牌不容易被看見，加上部分標示遭涂鴉或毀損，容易讓駕駛產生誤解。近日從事藝術與設計工作的石先生，就因停車時沒有看到自己所在街道的停車牌，只是參考附近幾條街的標示，以為可停到晚上7時，結果超過規定時段、車輛遭拖走，損失近500美元。他事後才發現，自己所停路段的停車牌被遮蔽物擋住，讓他感到相當無奈。

石先生的工作室位於小東京（Little Tokyo）與遊民 巷（Skid Row）之間。他表示，自己才剛搬來不久，「雖然知道這邊有點亂，但租金 比城中區其他地方便宜，才選在這裡。」周邊街道聚集許多遊民與小販，街上常能看到帳篷、彩色遮陽傘、堆放的貨物與來往行人，街景雜亂，也使路牌更不容易被注意到。

他說，工作室大樓旁的停車場每次收費10美元，為節省開銷，剛開始都選擇街邊停車。事發當天，他把車停在靠近遊民巷的一條街上。「我當時沒有看到那條街的停車牌，但旁邊幾條街都寫可以停到晚上7時，所以我就以為這條也一樣。」石先生說，當時完全沒有警覺，也沒有特別再去尋找路牌。

當天傍晚6時多，他準備離開時，卻發現車輛不見了。他立刻向附近一家小商家詢問，對方表示可以去找一位綽號「Baby Boy」的遊民協助。石先生說：「他們說這位遊民住在附近，認識很多店家，偶爾會幫忙處理一些事情，包括有人車被拖走，他也會協助一下。」

「Baby Boy」了解情況後告訴他，這條街其實只能停到下午4時，他的車應該是因違規而被拖走，並提醒他致電市政服務熱線311查詢。石先生依照指示，向311提供車型與停放位置後，得知車已被送往拖車場。他前往領車，共支付370美元拖車費及97美元罰單 。

隔天白天，石先生特地回到原本停車的街道仔細查看。「我才發現停車牌真的有，但位置剛好被帳篷和傘擋住。如果只是經過，再加上人來人往，其實很難第一眼看到。」他還發現附近有些停車牌，即使沒有被完全遮住，「上面的信息也被涂鴉、刮損，幾點到幾點能不能停根本看不清楚。」

談到心情，石先生表示：「你要說怪別人吧，是自己沒看到；你要說怪自己吧，那個牌子真的太難找、太難讀了。」這次經驗讓他之後不敢再輕易街邊停車，他同時希望政府能定期檢查和維護路邊的停車牌，避免他這樣的情況再次發生。