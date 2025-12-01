我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷「惡血女王」Theranos荷姆斯 或尋求川普赦免

NBC民調／花4年讀大學 63%民眾直言「不值得」

土木工程跨行玩火龍果 李家陽自創多層種植法

記者楊青/北嶺報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
李家後院種滿了火龍果，450多個品種分別種植在450多個桶中。（李家陽提供）
李家後院種滿了火龍果，450多個品種分別種植在450多個桶中。（李家陽提供）

火龍果豐收，李家陽不久前為社區舉辦免費品嘗會，17種不同品種的火龍果同時上桌，「秘魯白」、「橄欖黑」、「黑之星」、「菲律賓Magetta」、「台灣果凍」、「橘色夏威夷」、「泰王室紅」、「漢娜」、「金色阿波」……，還有單果將近兩磅的巨無霸「紫色Olive」和甜度高達18的「棉花糖」等，林林總總，很多人聞所未聞。

「其實種火龍果，並不是我的專業」，李家陽說，他2004年從馬來西亞來美國留學，在阿拉巴馬大學完成土木工程學位，目前在洛杉磯大都會交通局擔任工程師。

工程師卻跨行玩起火龍果，玩得還有聲有色。他說，土木和火龍果看起來互不相干，但實際上卻有很多共同之處，比如說土木工程的很多思維方式，可以運用到園藝管理，非常有效。「就連給火龍果搭架子，也和別人不一樣。」

450多個品種，李家陽分別種在450多個大桶裏。按照植物的字母排列，他用黑色馬克筆給每株火龍果都寫上名字；但即便這樣，還是發生過很「可怕」的事；不到一年，馬克筆的筆跡已模糊不清，火龍果的管理陷入混亂。「當時的感覺，就像丟了小孩，好心痛」，後來他花了很長時間，用盡所有方法，找回所有通話記錄，最後才找回各品種的名字。從此之後，他使用系統科學的管理方法，品種名稱、土肥管理、嫁接管理等，井井有條。

搭建火龍果架子，也因地制宜，他摸索出一套多層種植的方法。傳統的火龍果種植，只搭一層架子，但他的火龍果卻有兩層。「南加州陽光充足，火龍果可以充分利用」，他在離地面四呎高的地方，搭一層架子；在七呎的地方，再搭一層。火龍果枝條茁壯，產量也成倍增加。

每一步都要自己摸索。李家陽笑言，對火龍果「發燒」，不僅花時間、精力，錢也花不少。一些稀有品種，一條枝條就要上百美元，這些年光是收集各種不同的火龍果，就花了大大好幾萬美元，這還不包括自己種植、嫁接和培育新種所需的材料和水肥花銷。但在他看來，火龍果對他來說，已不僅是發燒和玩票，更是使命感驅使。

「Edgar把他一生的研究和種植經驗都給了我」，他說，他在疫情期間認識的火龍果專家Edgar Valdivia已年邁，老人20多年前和其他火龍果發燒友一起幫助爾灣加大（UC Irvine）農業系種植火龍果，在校園裡還曾有實驗田，研究寫成論文出版，遺憾的是後來隨著這些發燒逐漸老去，加上後續經費不濟，研究逐漸試微。但Valdivia等人第一次通過雜交育種研發的雜紅色火龍果，後來又研發出黃皮白肉火龍果。

傳統火龍果最大的挑戰，是品種和口感單一。這些年，在得到Edgar傳授經驗的同時，李家陽也通過從世界各地搜集大量的火龍果品種，並開始進行雜交和嫁接，短短幾年已研發大量新品種，不僅有紅、黃、橘、粉、紫的皮色和肉色，味道更有西瓜、草莓、葡萄、荔枝、香草、藍莓、香瓜等五花八門。有發燒友將他種植的一些火龍果測量甜度，居然達到18至20，比一般西瓜的16高許多。

李家陽家的客廳和廚房，如今擺滿各種各樣的火龍果幼苗。他說，火龍果從種子到開花再到成果，傳統上要五年左右，他現在正在開發的新品種，最快18個月就能有成熟的果。

李家陽最新研發的火龍果新品種。（李家陽提供）
李家陽最新研發的火龍果新品種。（李家陽提供）
李家陽和他的火龍果。（李家陽提供）
李家陽和他的火龍果。（李家陽提供）
李家陽最新研發的火龍果新品種。（李家陽提供）
李家陽最新研發的火龍果新品種。（李家陽提供）
李家陽在家舉辦免費品嘗會，請鄰居和好友品嘗他種植的火龍果。（李家陽提供）
李家陽在家舉辦免費品嘗會，請鄰居和好友品嘗他種植的火龍果。（李家陽提供）
李家陽培育的火龍果新品。（李家陽提供）
李家陽培育的火龍果新品。（李家陽提供）
李家陽培育的火龍果新品。（李家陽提供）
李家陽培育的火龍果新品。（李家陽提供）

西瓜 爾灣加大 大都會

上一則

台積電建立人才供應鏈 亞利桑納學徒計畫擴大招募

下一則

南加氣候得天獨厚 火龍果或超越酪梨成新「南美水果之王」

延伸閱讀

好康報您知／漢亞龍超市（H Mart）

好康報您知／漢亞龍超市（H Mart）
好康報您知／99大華超市（99 Ranch Market）

好康報您知／99大華超市（99 Ranch Market）
華府民俗文化研習 教授3D果凍藝術

華府民俗文化研習 教授3D果凍藝術
望眼欲穿

望眼欲穿
好康報您知／漢亞龍超市（HMART）

好康報您知／漢亞龍超市（HMART）
料理功夫/奇亞籽飲2款

料理功夫/奇亞籽飲2款

熱門新聞

義工幫助人們領取免費食物。（記者邵敏／攝影）

谷歌工作10年被辭 四娃華父羞領食物

2025-11-26 01:19
女顧客罵亞裔美甲店老板，「滾回你國家去」。 （示意圖取自Unsplash.com）

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

2025-11-25 15:02
好市多近乎「萬能」的退貨制度，在雞蛋這樣的熱門食材上卻不一定適用。（本報檔案照）

好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因

2025-11-23 14:42
川普總統近日宣布，計畫動用關稅收入向美國民眾發放2000美元。（示意圖取自Pixabay）

川普擬發2000元補貼 最快2026年發、鎖定這個族群

2025-11-24 18:10
圖為西維吉尼亞州Wheeling市。（示意圖取自Pixabay）

美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住

2025-11-28 14:08
階進慈善基金，今年感恩節發出近2000份免費食物。（記者邵敏／攝影）

谷歌華人員工工作10年被辭 陷困境羞於領免費食物

2025-11-25 22:27

超人氣

更多 >
ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕
1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意

1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意
紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪
跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地

跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地
「手插口袋」中國司長台前強硬 會後即赴大連安撫日企

「手插口袋」中國司長台前強硬 會後即赴大連安撫日企