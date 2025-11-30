我的頻道

加州史塔克頓兒童生日派對槍響 4死10傷、槍手在逃

美4口之家年薪需14萬元 知名經理人拋「新貧窮線」掀熱議

「回廚房替大家做飯」 韓裔警察告格蘭杜拉警局涉歧視

編譯陳盈霖／綜合報導
韓裔警官黃安卓對格蘭杜拉市警局提歧視訴訟。圖為此前黃安卓宣誓加入格蘭杜拉市警局。（取自Glendora PD臉書）
韓裔警官黃安卓對格蘭杜拉市警局提歧視訴訟。圖為此前黃安卓宣誓加入格蘭杜拉市警局。（取自Glendora PD臉書）

福斯新聞台（FOX11）報導，格蘭杜拉（Glendora）韓裔警官黃安卓（Anderw Hwang，譯音）提告格蘭杜拉市警局（GPD），指警局內存在種族歧視、逮捕配額壓力，且對他進行報復。

黃安卓於2023年進入格蘭杜拉警局。「實際工作與預期完全不同。」他告訴FOX 11，「我想從事一份能幫助人的工作，但高階主管說出嘲諷言論，我卻不能反擊。」

其中一次最傷人的事件，發生在庫卡蒙加牧場（Rancho Cucamonga）Sushi Martini餐廳一次任務結束後的聚會。黃安卓說，當時一名警官竟然讓他「回廚房替大家做飯，因為你是亞裔。」他說，「讓警局唯一的亞裔警官回廚房？只是因為我看起來跟其他同仁不一樣？我甚至不是日本人，我是韓國人，但他們覺得把亞裔全部混為一談很好玩。」

在他向FOX 11提供的簡訊顯示，另一警官似乎也承認「騷擾是存在的」。其中一則訊息包括一段充滿對亞洲刻板印象詞語的影片，如「麵條、麵條…炒鍋、炒鍋（noodle, noodle…wok, wok.）」等。黃安卓說，該警官試圖表達對他的支持，傳訊息告訴他「格蘭杜拉警局所有人都支持你（everyone at GPD to you）」，但黃安卓說，這種騷擾言論已變得很普遍。

除種族歧視外，黃安卓也稱受到「提高逮捕量」的壓力。他提供給FOX 11訊息顯示，格蘭杜拉警察工會主席曾發信件，敦促警員將年度逮捕數重新推回每年1700件。其他訊息還包括「監獄真空啊」等。黃說，如果給警員施壓，要求達到配額，就會打開通往腐敗的大門，引發不道德的攔查與逮捕。

律師阿魯帕斯（George Aloupas）代表黃安卓對該警局提出民事歧視及報復訴訟。阿魯帕斯說︰「他們這麼做（要求提高逮捕數）是為報復，讓他看起來工作表現不佳，藉此開除他。」

黃安卓說，整段經歷讓他受到巨大衝擊。「我們每天穿警徽、配槍械、穿防彈衣，那是提醒我們保護社區所承擔的沉重責任，卻換來背叛與歧視。」目前他正留職停薪。黃安卓的律師指出，黃安卓提告涉嫌歧視的上司，正在警局內部針對黃安卓發起調查。

韓裔警官黃安卓對格蘭杜拉市警局提歧視訴訟。（格蘭杜拉市府官網截圖）
韓裔警官黃安卓對格蘭杜拉市警局提歧視訴訟。（格蘭杜拉市府官網截圖）

安卓 種族歧視 亞裔

內陸安大略市推新娛樂區 聚焦豐田體育館周邊

「令人驚艷」 加州水庫水位超過同期平均100%

義工幫助人們領取免費食物。（記者邵敏／攝影）

谷歌工作10年被辭 四娃華父羞領食物

2025-11-26 01:19
女顧客罵亞裔美甲店老板，「滾回你國家去」。 （示意圖取自Unsplash.com）

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

2025-11-25 15:02
好市多近乎「萬能」的退貨制度，在雞蛋這樣的熱門食材上卻不一定適用。（本報檔案照）

好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因

2025-11-23 14:42
川普總統近日宣布，計畫動用關稅收入向美國民眾發放2000美元。（示意圖取自Pixabay）

川普擬發2000元補貼 最快2026年發、鎖定這個族群

2025-11-24 18:10
階進慈善基金，今年感恩節發出近2000份免費食物。（記者邵敏／攝影）

谷歌華人員工工作10年被辭 陷困境羞於領免費食物

2025-11-25 22:27
圖為西維吉尼亞州Wheeling市。（示意圖取自Pixabay）

美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住

2025-11-28 14:08

