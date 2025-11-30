「回廚房替大家做飯」 韓裔警察告格蘭杜拉警局涉歧視

韓裔警官黃安卓對格蘭杜拉市警局提歧視訴訟。圖為此前黃安卓宣誓加入格蘭杜拉市警局。（取自Glendora PD臉書）

福斯新聞台（FOX11）報導，格蘭杜拉（Glendora）韓裔警官黃安卓 （Anderw Hwang，譯音）提告格蘭杜拉市警局（GPD），指警局內存在種族歧視 、逮捕配額壓力，且對他進行報復。

黃安卓於2023年進入格蘭杜拉警局。「實際工作與預期完全不同。」他告訴FOX 11，「我想從事一份能幫助人的工作，但高階主管說出嘲諷言論，我卻不能反擊。」

其中一次最傷人的事件，發生在庫卡蒙加牧場（Rancho Cucamonga）Sushi Martini餐廳一次任務結束後的聚會。黃安卓說，當時一名警官竟然讓他「回廚房替大家做飯，因為你是亞裔 。」他說，「讓警局唯一的亞裔警官回廚房？只是因為我看起來跟其他同仁不一樣？我甚至不是日本人，我是韓國人，但他們覺得把亞裔全部混為一談很好玩。」

在他向FOX 11提供的簡訊顯示，另一警官似乎也承認「騷擾是存在的」。其中一則訊息包括一段充滿對亞洲刻板印象詞語的影片，如「麵條、麵條…炒鍋、炒鍋（noodle, noodle…wok, wok.）」等。黃安卓說，該警官試圖表達對他的支持，傳訊息告訴他「格蘭杜拉警局所有人都支持你（everyone at GPD to you）」，但黃安卓說，這種騷擾言論已變得很普遍。

除種族歧視外，黃安卓也稱受到「提高逮捕量」的壓力。他提供給FOX 11訊息顯示，格蘭杜拉警察工會主席曾發信件，敦促警員將年度逮捕數重新推回每年1700件。其他訊息還包括「監獄真空啊」等。黃說，如果給警員施壓，要求達到配額，就會打開通往腐敗的大門，引發不道德的攔查與逮捕。

律師阿魯帕斯（George Aloupas）代表黃安卓對該警局提出民事歧視及報復訴訟。阿魯帕斯說︰「他們這麼做（要求提高逮捕數）是為報復，讓他看起來工作表現不佳，藉此開除他。」