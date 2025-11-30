iTaiwan冷凍美食節11月30日最後優惠 12月起推「零食嘉年華」

店外玻璃門上張貼Taiwan Select活動宣傳海報，清楚標示活動日期與優惠資訊。（記者張庭瑜/攝影）

節慶將近，思念台灣味的心愈加濃烈。iTaiwan Foods「Taiwan Select台灣冷凍美食節」11月30日最後一天，精選近80項道地台灣冷凍料理與甜品推出限時優惠，部分商品最低五折起。30日在加州 四門市舉行的現煮火鍋免費試吃，歡迎消費者前往體驗。12月2日至7日，iTaiwan Foods將推出「台灣零食嘉年華」，提供更多零食商品折扣優惠。

「Taiwan Select台灣冷凍美食節」期間，商品涵蓋即食料理、冷凍海鮮、冷凍水果與甜點等，無論是餐桌主菜還是家庭聚餐小點，都能找到熟悉風味。消費滿59美元，還可獲贈限量設計款「台灣地標購物袋」。活動期間熱銷商品眾多，如盧家的青芒果冰、純在品牌的鮮果茶飲、鮮芋仙冷凍甜品等。此外，長年熱賣的十方苑饅頭依舊受歡迎，今年新品九層塔抓餅與青蔥抓餅，也成為人氣商品，回購率高。

冷凍櫃陳列「酸白菜豆腐鍋」、「養生藥膳鍋」與「紅袍麻辣鍋」等多款鍋底，買氣熱絡。（記者張庭瑜／攝影） 天普市門市活動現場吸引不少顧客到訪，不少人攜家帶眷，入店參與試吃與選購。（記者張庭瑜／攝影）

不少民眾29日特地前來選購冷凍商品，門市氣氛熱絡。許多顧客表示，看到熟悉的台灣品牌與餐點感到驚喜。店長彭文馨表示，iTaiwan Foods希望藉由這次的「台灣冷凍美食節」，在歲末團聚時節，為民眾帶來家鄉的溫暖滋味。「許多商品優惠下殺到五折，真的很有誠意。」

iTaiwan Foods門市擺設「養心茶樓」冷凍鍋底與火鍋料展示台，現場提供免費試喝，吸引不少顧客停留了解與選購。（記者張庭瑜／攝影） 顧客手持購物籃排隊結帳，現場氣氛熱絡，年終購物潮提前升溫。（記者張庭瑜／攝影）

她指出，消費滿59美元可獲贈的「台灣地標購物袋」，圖樣取自景點：九份、迪化街、基隆夜市，以及阿里山。「四個景點在台灣非常有代表性，拿這樣的購物袋，顧客覺得特別有感情。」她補充，各門市四款皆有，無論在哪家購買，都有機會領取不同圖案，但數量有限，提醒民眾盡早前往。

多款口味的手工饅頭、芋泥包與蒸包陳列整齊，搭配折扣促銷，成為搶手商品。（記者張庭瑜／攝影） 顧客在冷凍區前仔細查看商品資訊並交流意見。（記者張庭瑜／攝影）

考量年底天冷、適合圍爐，iTaiwan Foods引進台北知名餐廳「養心茶樓」三款冷凍火鍋湯底–酸白菜豆腐 鍋、養生藥膳鍋與紅袍麻辣鍋，30日開放現場試吃。酸白菜豆腐鍋以自然發酵湯頭搭配有機豆腐，清爽溫潤；養生藥膳鍋嚴選中藥材熬煮，是多年熱銷品；紅袍麻辣鍋以十多種天然食材調配，香麻適中、湯頭可飲。購買任一湯底，可獲贈「西北爆濃魚子球」或「爆濃鮮蝦球」火鍋料（擇一），數量有限。

12月2日至7日，iTaiwan Foods將推出「台灣零食嘉年華」，提供更多零食商品折扣優惠。