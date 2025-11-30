年終購物旺季 慎防假網站與刷單陷阱

我的頻道

洛杉磯訊
年終購物季來臨，網購詐騙激增。詐騙集團透過虛假購物網站、寄送偽鑽戒與QR Code等手法誘騙民眾上鉤。（ChatGPT生成示意圖）
「網購星期一」（Cyber Monday）將至，隨著年終購物季熱潮升溫，專家提醒消費者，近期詐騙網站數量激增，尤其是用AI製作的高仿網站，讓消費者防不勝防。民眾須小心防範，以免在搶便宜之際，反遭詐財。

據ABC 7電視台報導，網路安全公司NordVPN統計，近期偽造購物網站的數量暴增250%，詐騙手法也日益精細，並運用人工智慧（AI）技術，打造與知名電商非常相似的網站。專家警告，許多不法分子假冒知名品牌電商，透過電子郵件宣稱「八五折、九折」甚至「一折起」的超低優惠，吸引民眾點擊。點入後將進入假網站，一旦輸入個資或信用卡資訊，即可能遭盜刷。

專家建議，消費者應仔細檢查網址，確認網頁是否以「https」開頭，並有鎖頭符號，才是較安全的連線標誌。除網路釣魚，近期還出現名為「刷單詐騙」（brushing scam）的新方式。該手法是將一件小禮物寄到收件人家的信箱，通常是毫無預警的小物品，如仿鑽戒等，並附上一封信，聲稱「免費贈送」，只要掃描附上的二維碼（QR Code）註冊即可。

對此，美國郵政稽查局（U.S. Postal Inspection Service）指出，千萬不要掃描該QR Code，更不可輸入任何個人資料，否則恐遭有心人士利用，以盜取帳戶或其他資訊。他強調：「收到這種物品，如果願意，其實可以保留，但絕不要回應或提供個資。」

專家提醒，網購期間務必保持警覺，「優惠若好得令人難以置信，往往就是騙局。」消費者在購物時，應避免點擊來路不明的連結或掃描不熟悉的QR Code，以確保個資與財產安全。

