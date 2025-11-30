華女遊歐防偷奇招 內褲藏機關 改裝背包、內縫口袋齊上陣

張太太在中國各地旅行，她稱當地治安非常好，感覺像「天下無賊」。（受訪者提供）

洛杉磯華人 張太太去歐洲旅行，臨行前特意在內褲縫製小口袋，主要就是為防賊。旅行期間，她將現金、貴重物品放在這個口袋中，並稱「歐洲小偷太猖獗，無奈才想到這個奇招。」

張太太最近在好市多發現一款防盜背包，設計完美，她極力推薦去治安不好的地方旅遊時，可以選擇購買。張太太表示，幾年前夫妻倆曾前往英國、法國、義大利 等地旅行，整個行程高度緊張，就怕遭賊光顧；朋友、家人去歐洲旅行也有類似不愉快經歷，「歐洲小偷世界聞名，專門針對遊客下手，不過我感覺義大利小偷最厲害，也有很多朋友在英國被盜」。

張太太回憶當時出發前，母親特意幫她在內褲上縫口袋裝現金，「我媽認為外褲縫兜沒用，因為歐洲小偷太多，一人偷完後，下一個人還要偷。」為了保險起見，精心縫製的口袋上還裝有拉鍊。

除此之外，張太太甚至改裝自己的背包，用鑰匙圈把拉鏈頭鎖上，「我一路都把背包抱在前面，走到哪都不敢開包，擔心小偷有機可乘，護照 專門放在另外一個包內。」張太太感慨說，雖然那次歐洲之行因防範嚴密，沒有財物失竊，「但我和老公兩人都快成神經病了，太緊張。」

南加有些華人就沒有那麼幸運，Nina王和朋友組團去歐洲玩，一行人剛出機場沒多久，就發現行李包已被小偷劃破，包內所有人的護照全部失竊，給行程帶來很大麻煩。Nina抱怨稱︰「在外旅行丟護照是最倒霉的事，相比之下，還不如財物被偷。」

社群媒體上很多華人，分享自己在歐洲遭遇小偷的尷尬經歷，人們建議各種防範措施，不少人推薦使用迴紋針鎖住拉鏈頭，如此小偷就較難開包，但很多時候仍然防不勝防。不過，張太太指出，歐洲民風也不「全然敗壞」，朋友有一次在英國博物館丟失手機，原以為再也找不回，「當時抱著試一試的心態，還真讓她找到，好心人撿手機後交到失物招領處。」

對比歐美、中國各地，張太太認為，後者現在幾乎「天下無賊」。她前段時間在中國各地旅行，習慣性把包背在前面，但此舉完全不必要，「朋友告訴我，不用這麼緊張，中國到處都是監視器，小偷根本沒有任何機會下手。如果真有人偷東西，前一分鐘作案，後一分鐘警察就能抓到他們。」