我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台「中華郵政」12/1起 恢復寄發美國掛號信

加州史塔克頓兒童生日派對槍響 4死10傷、槍手在逃

華女遊歐防偷奇招 內褲藏機關 改裝背包、內縫口袋齊上陣

記者邵敏／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
張太太在中國各地旅行，她稱當地治安非常好，感覺像「天下無賊」。（受訪者提供）
張太太在中國各地旅行，她稱當地治安非常好，感覺像「天下無賊」。（受訪者提供）

洛杉磯華人張太太去歐洲旅行，臨行前特意在內褲縫製小口袋，主要就是為防賊。旅行期間，她將現金、貴重物品放在這個口袋中，並稱「歐洲小偷太猖獗，無奈才想到這個奇招。」

張太太最近在好市多發現一款防盜背包，設計完美，她極力推薦去治安不好的地方旅遊時，可以選擇購買。張太太表示，幾年前夫妻倆曾前往英國、法國、義大利等地旅行，整個行程高度緊張，就怕遭賊光顧；朋友、家人去歐洲旅行也有類似不愉快經歷，「歐洲小偷世界聞名，專門針對遊客下手，不過我感覺義大利小偷最厲害，也有很多朋友在英國被盜」。

張太太回憶當時出發前，母親特意幫她在內褲上縫口袋裝現金，「我媽認為外褲縫兜沒用，因為歐洲小偷太多，一人偷完後，下一個人還要偷。」為了保險起見，精心縫製的口袋上還裝有拉鍊。

除此之外，張太太甚至改裝自己的背包，用鑰匙圈把拉鏈頭鎖上，「我一路都把背包抱在前面，走到哪都不敢開包，擔心小偷有機可乘，護照專門放在另外一個包內。」張太太感慨說，雖然那次歐洲之行因防範嚴密，沒有財物失竊，「但我和老公兩人都快成神經病了，太緊張。」

南加有些華人就沒有那麼幸運，Nina王和朋友組團去歐洲玩，一行人剛出機場沒多久，就發現行李包已被小偷劃破，包內所有人的護照全部失竊，給行程帶來很大麻煩。Nina抱怨稱︰「在外旅行丟護照是最倒霉的事，相比之下，還不如財物被偷。」

社群媒體上很多華人，分享自己在歐洲遭遇小偷的尷尬經歷，人們建議各種防範措施，不少人推薦使用迴紋針鎖住拉鏈頭，如此小偷就較難開包，但很多時候仍然防不勝防。不過，張太太指出，歐洲民風也不「全然敗壞」，朋友有一次在英國博物館丟失手機，原以為再也找不回，「當時抱著試一試的心態，還真讓她找到，好心人撿手機後交到失物招領處。」

對比歐美、中國各地，張太太認為，後者現在幾乎「天下無賊」。她前段時間在中國各地旅行，習慣性把包背在前面，但此舉完全不必要，「朋友告訴我，不用這麼緊張，中國到處都是監視器，小偷根本沒有任何機會下手。如果真有人偷東西，前一分鐘作案，後一分鐘警察就能抓到他們。」

華人 護照 義大利

上一則

受專業訓練家政人員需求大增 薪資破10萬美元

下一則

洛市中心路邊停車費暴漲 華人喊吃不消

延伸閱讀

好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝

好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝
南加華女外出旅遊 內褲精心縫製口袋專門為這事

南加華女外出旅遊 內褲精心縫製口袋專門為這事
女掀衣露胸「惡搞」高雄好市多 還稱要賣自己 遭警送辦

女掀衣露胸「惡搞」高雄好市多 還稱要賣自己 遭警送辦
好市多賣飛天茅台 華人連買4瓶

好市多賣飛天茅台 華人連買4瓶
女掀衣露胸惡搞高雄好市多 遭送辦

女掀衣露胸惡搞高雄好市多 遭送辦
好市多茅台酒便宜？華人一口氣買四瓶

好市多茅台酒便宜？華人一口氣買四瓶

熱門新聞

義工幫助人們領取免費食物。（記者邵敏／攝影）

谷歌工作10年被辭 四娃華父羞領食物

2025-11-26 01:19
女顧客罵亞裔美甲店老板，「滾回你國家去」。 （示意圖取自Unsplash.com）

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

2025-11-25 15:02
好市多近乎「萬能」的退貨制度，在雞蛋這樣的熱門食材上卻不一定適用。（本報檔案照）

好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因

2025-11-23 14:42
川普總統近日宣布，計畫動用關稅收入向美國民眾發放2000美元。（示意圖取自Pixabay）

川普擬發2000元補貼 最快2026年發、鎖定這個族群

2025-11-24 18:10
圖為西維吉尼亞州Wheeling市。（示意圖取自Pixabay）

美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住

2025-11-28 14:08
階進慈善基金，今年感恩節發出近2000份免費食物。（記者邵敏／攝影）

谷歌華人員工工作10年被辭 陷困境羞於領免費食物

2025-11-25 22:27

超人氣

更多 >
提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定
1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」
他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定

他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定
從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區

從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區
川普：委內瑞拉領空及其周邊空域 應視為全面關閉

川普：委內瑞拉領空及其周邊空域 應視為全面關閉