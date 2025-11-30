內陸安大略市推新娛樂區 聚焦豐田體育館周邊

南加內陸安大略市預計2026年底前，在豐田體育館周邊引入豪華公寓、餐廳與商店。圖為豐田體育場夜景。（體育場官網）

南加 內陸安大略市正推動一項大型娛樂及住宅開發計畫，預計2026年底前，在豐田 體育館（Toyota Arena）周邊引入豪華公寓、餐廳與商店，為城市擴增住房與娛樂選擇。安大略市希望通過這座嶄新的娛樂區，為城市與內陸帝國帶來新活力與經濟動能。

據The Press-Enterprise報導，市議會日前通過總額2,500萬美元的「體育館區」第一期計畫，這項三階段開發案由巴沙迪那的Adept公司負責。

Adept專案負責人蒙塔諾（Robert Montano）表示，這項計畫延續城市在1990年代奠定的發展願景，「我們現在要做的，就是實現當年規畫者所想像的活動匯聚中心。」

第一期工程已經開工，並將在2026年進入下一階段。市府指出，第一期完全由私人資金投入，內容包括大型公共廣場、700戶豪華公寓，以及2萬6000平方呎的餐飲與零售空間。公共區域將設置LED螢幕、餐廳與酒吧，以及多個零售與餐飲攤位，營造綜合型休閒環境。

這項開發將以現代風格呈現，與本區傳統市中心或果園主題的建築有所差異。市府積極洽談高端品牌進駐，以延續鄰近城市如庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga ）引入Chanel、Fogo de Chão等高端品牌的趨勢。

第二期工程將擴增更多住宅與零售空間，並規畫興建一座2500座位的劇院，可作為戲劇、TED演講等多功能場館。

報導稱，豐田體育館自2008年啟用以來，是內陸帝國最大的娛樂場館之一，承辦音樂會、體育賽事及大型社區活動。