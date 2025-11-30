我的頻道

加州史塔克頓兒童生日派對槍響 4死10傷、槍手在逃

美4口之家年薪需14萬元 知名經理人拋「新貧窮線」掀熱議

洛杉磯市截流近55億加侖雨水 足供6.8萬戶用1年

洛杉磯訊
洛杉磯近期連續降雨，市水電局藉由各類基礎設施積極截流雨水。（Pexels示意圖）
洛杉磯近期連續降雨，市水電局藉由各類基礎設施積極截流雨水。（Pexels示意圖）

洛杉磯市政府宣布，10月1日以來的降雨，讓市水電局（LADWP）截流近55億加侖雨水，足以供應約6萬8000戶家庭全年用水。

市長貝斯（Karen Bass）表示，這項成果顯示，洛市在強化本地水源韌性方面的努力很有成效。根據國家氣象局（NWS）統計，洛杉磯市中心11月降雨量超過5.5吋，創下1877年有紀錄以來第5高的11月降雨量。這些雨水透過多種方式被截流，包括住戶使用的雨桶和貯水槽、Tujunga滲透場（Spreading Grounds）等基礎設施，這些設施能補注地下含水層，亦即俗稱的「地下水銀行」。市府指出，這些地下水經抽取與處理後，可符合住宅用水標準。

目前水電局的雨水截流設施，在平均條件下每年可截流超過8萬3000英畝呎雨水，約合27億加侖。

市府表示，未來將持續推動擴大雨水截流計畫，包括興建更多大型滲透場，以及鼓勵民眾安裝雨桶等小型設施。水電局執行長兼總工程師Janisse Quiñones指出：「目標是到2035年，雨水年截流能力提升至489億加侖，確保更多降雨資源被再利用。」

為鼓勵市民參與雨水收集，市府提供相關補助，包括每個容量達50加侖以上的雨桶補助50美元，200加侖至1000加侖以上的貯水槽，則補助300美元至500美元不等。詳情可至市水電局官網補助計劃頁https://www.ladwp.com/who-we-are/all-programs-and-rebates查詢。

洛杉磯

