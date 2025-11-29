黑五買氣略降 堡壘Outlet仍湧人潮

Coach門市依舊吸引排隊人潮，聖誕樹下滿是等待進場的顧客。（記者張庭瑜／攝影）

年末購物旺季開跑，「黑五 （Black Friday）」向來被視為美國零售業最重要的折扣日之一。不過今年感恩節 當晚，南加州 多數商場選擇不營業，而商業市（City of Commerce）著名的堡壘大賣場（Citadel Outlets）依舊維持通宵開放，吸引大量民眾湧入。

堡壘Outlet現場亦可見急救人員設站待命，備妥應變措施。（記者張庭瑜／攝影）

堡壘Outlet於感恩節晚8時開門，一直營業至29日晚11時。記者實地觀察發現，晚間商場內外擠滿人潮與車輛，停車場幾近客滿，連接高速公路的匝道與周邊道路，也出現壅塞狀況。而ABC電視台的空拍畫面顯示，購物中心各大品牌店外大排長龍，顧客從晚間持續湧入，場面熱鬧非凡。

堡壘Outlet周邊晚間出現長長車陣，交通警察與錐筒管制車流。（記者張庭瑜／攝影）

儘管整體人潮依舊可觀，但不少民眾感覺今年黑五「不像以前那麼瘋」。以往熱門品牌如Coach，今年仍見長隊，不過進場速度較快。有民眾指出，往年凌晨一、二時仍需排隊兩小時以上，但今年「排一下就可進去」，人潮雖多，但整體排隊壓力減輕不少。除Coach，其他熱門品牌如Lululemon、Nike、Michael Kors、Kate Spade等依舊吸引大批消費者搶購。不過也有不少民眾表示，今年部分品牌折扣不如預期，認為「優惠不夠殺」、「價格和平常促銷差不多」，因此選擇待在家線上購物，或乾脆「懶得去人擠人」。

許多奢侈品店外也出現排隊人潮，門外設有動線引導與欄杆分流。（記者張庭瑜／攝影）

同樣位洛杉磯縣的格蘭岱購物中心（Glendale Galleria），28日上午8時開門迎客，吸引大量顧客上門。該商場主管Alex Cover表示：「顧客在早上8、9時抵達，一開門人潮就湧入，預計整日都會有穩定的購物流量。」隨著電商盛行，線上購物雖然更為便利，但對許多美國民眾而言，黑五親自到商場購物，已成為感恩節不可或缺的傳統。Cover指出，親臨現場購物能帶來「立即擁有」的滿足感，是線上消費難以取代的體驗。

不少民眾將黑五當成感恩節傳統活動之一，逛街、合影、分享戰利品成為習慣。（記者張庭瑜／攝影）

根據全國零售聯合會（National Retail Federation）預估，今年全美假期購物總額將首次突破1兆美元，創歷史新高。該聯盟也指出，逾1億3000萬人預計在黑五期間選擇實體或線上購物，其中服飾類產品仍是最受歡迎的消費項目之一。