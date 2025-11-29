孩子最難忘禮物 經歷勝過物質

我的頻道

編譯組／綜合報導
節日願望清單，什麼禮物最實用？ 家人同行出遊是個好選擇。（記者張宏／攝影）
每年12月，孩子們都會費煞思量地列出一份節日願望清單，表達渴望得到的禮物。然而，禮物包裝紙拆掉過後，他們對此有多大記憶？最近，網上廣傳一位媽媽發布的爆紅影片，反思了父母在節日應送給孩子怎麼樣的禮物。

今年43歲、有兩個孩子的南加州媽媽達姆斯（Andrea Dahms）在Instagram上的影片中，分享與她13歲女兒Brinley的對話。她請女兒說出去年聖誕節收過的三份禮物，Brinley猶豫一下，努力記憶，但最後還是放棄了，說不出來。

但當達姆斯轉而問及一家人去過哪裡度假時，Brinley立刻說出–太浩湖。達姆斯說，這證明是經歷而非物質，給孩子心坎留下最深印記。

影片引來數以千計的觀眾迴響，引發熱烈討論。許多人分享了給孩子的禮物正是有意義的郊遊、家庭旅行、志工活動，甚至是出國歷險等。

不過，亦有回應者指出每個孩子都不相同。有些孩子清晰地記得幾年前收過的禮物：「我的孩子6歲，但他確實記得4、5歲時收到的禮物。」另一位家長也說：「他們也許記不起禮物本身，但卻記得禮物帶給他們的感受，興奮、感激、快樂。他們記住的正是那種感覺。」

達姆斯接受媒體訪問時表示，她的影片內容的意念並非她原創，而是看過另一位內容創作者向其較年幼孩子提出類似的問題，於是她想，若問一下她就讀八年級的孩子，會有什麼答案。

她說，孩子的回答讓她意識到，父母常常高估了物質的重要性：「我不希望父母像我一樣，有時也為禮物感到焦慮。若禮物不完美，又或甚至孩子過後記不起禮物是什麼，都沒關係。重要的是你與他們在一起的時光。」

達姆斯說，今年聖誕節，她的家庭將轉而更多重視一起共度佳節，例如，可能是全家去一次旅行，或到小屋度一個長周末，重點在於互相陪伴。

