我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

肅貪致澤倫斯基痛失左右手 烏克蘭談判投變數

核戰推演揭美高風險城市 首波攻擊前5大假想目標曝光

以牌會友 南加華人玩摜蛋過感恩節

記者張宏/洛杉磯報導
南加州摜蛋總會副主席徐曉峰（中）為亞軍邱堂善（左）和李盛頒獎。（記者張宏／攝影）
南加州摜蛋總會副主席徐曉峰（中）為亞軍邱堂善（左）和李盛頒獎。（記者張宏／攝影）

南加摜蛋總會26日在哈仙達岡舉辦感恩節賽事，現場百名選手組成46支隊伍參賽，以牌會友、角逐激烈，展現海外華人社群對摜蛋這一智力運動的熱情。

比賽現場，選手們凝神思考、默契配合，既有緊張激烈的牌局博弈，也有輕鬆愉快的交流互動。不少參賽者表示，摜蛋不僅是智力的較量，更是友情的昇華。最後獲得冠軍的，是兩名女性選手鄭麗和趙燕，邱堂善和李盛獲亞軍，丁鑫和劉洪光獲季軍。

鄭麗表示，她與趙燕本就是好友，接觸摜蛋不過一年多，且是第一次合作參賽，沒想到能拿到冠軍。她玩摜蛋的心得，是要講究策略與配合，每一局不僅是牌技的掌握，更像是心理戰。南加華人能透過這樣的活動相聚，特別有意義。

加州摜蛋總會會長郭蘭表示，此次賽事為感恩節增添別樣精彩，賽事以「摜聯四海，情繫感恩」為主題，以摜蛋為紐帶，聯結南加州華人社群，共慶傳統節日。俗話說：「摜蛋打得好，說明有頭腦；摜蛋情誼深，天涯若比鄰。」摜蛋起源於上世紀60年代的中國淮安，2017年中國國家體育總局將其列為正式競技項目，2023年更躋身中國智力運動會表演項目。未來希望透過在海外舉辦這樣的賽事，讓更多海外同胞感受到家鄉文化的魅力，同時推動摜蛋成為國際性的智力競技項目。

美華總主席蔡成華擔任南加摜蛋總會榮譽主席，他表示，未來將繼續舉辦系列賽事，並計劃與美國主流智力運動機構合作，推動摜蛋進入更多國際體育交流平台。鄒志明任南加摜蛋總會理事長，徐曉峰擔任副主席；執行會長張麒祥，陳崢任秘書長。

加州投資論壇主席Daniel Sieu、加州財務長公共事務暨國際外聯主任Ling Sieu出席並頒發賀狀；美國大灣區總商會會長林達堅、亞凱迪亞副市長王愛琳、福建商會會長楊麗禎等出席活動。

加州投資論壇主席Daniel Sieu（右三）為南加州摜蛋總會會長郭蘭（左三）和...
加州投資論壇主席Daniel Sieu（右三）為南加州摜蛋總會會長郭蘭（左三）和榮譽主席蔡成華（中）等頒發賀狀。（記者張宏／攝影）
摜蛋起源於上世紀60年代的中國淮安。圖為南加摜蛋總會感恩節活動現場。（記者張宏／...
摜蛋起源於上世紀60年代的中國淮安。圖為南加摜蛋總會感恩節活動現場。（記者張宏／攝影）
南加摜蛋總會在哈岡舉辦感恩節賽事，現場百名選手組成46支隊伍參賽。（記者張宏／攝...
南加摜蛋總會在哈岡舉辦感恩節賽事，現場百名選手組成46支隊伍參賽。（記者張宏／攝影）
南加華人玩摜蛋過感恩節，南加摜蛋總會26日在哈岡舉辦感恩節賽事。（記者張宏／攝影...
南加華人玩摜蛋過感恩節，南加摜蛋總會26日在哈岡舉辦感恩節賽事。（記者張宏／攝影）

南加 加州 華人

上一則

藍天國際聖誕燈展迷宮樂園 阿凱迪亞首度登場

下一則

節日大餐後動起來 飯後30分鐘快走抑制血糖飆升

延伸閱讀

東灣公園管理局推廣「綠色星期五」感恩節後一天免費開放公園

東灣公園管理局推廣「綠色星期五」感恩節後一天免費開放公園
泡泡瑪特「出海」有成 Labubu亮相紐約感恩節遊行

泡泡瑪特「出海」有成 Labubu亮相紐約感恩節遊行
感恩節浪費食物多達3.2億磅 夠全美飢餓者吃5餐

感恩節浪費食物多達3.2億磅 夠全美飢餓者吃5餐
感恩節風暴來襲 打亂40州出行 中部和落磯山脈逾12吋降雪

感恩節風暴來襲 打亂40州出行 中部和落磯山脈逾12吋降雪
美國感恩節線上支出額估增6% AI代理流量轉換率高於社群媒體

美國感恩節線上支出額估增6% AI代理流量轉換率高於社群媒體
美股感恩節後有望繼續上衝 Nvidia股價出現「感恩節甜甜價」

美股感恩節後有望繼續上衝 Nvidia股價出現「感恩節甜甜價」

熱門新聞

義工幫助人們領取免費食物。（記者邵敏／攝影）

谷歌工作10年被辭 四娃華父羞領食物

2025-11-26 01:19
女顧客罵亞裔美甲店老板，「滾回你國家去」。 （示意圖取自Unsplash.com）

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

2025-11-25 15:02
好市多近乎「萬能」的退貨制度，在雞蛋這樣的熱門食材上卻不一定適用。（本報檔案照）

好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因

2025-11-23 14:42
川普總統近日宣布，計畫動用關稅收入向美國民眾發放2000美元。（示意圖取自Pixabay）

川普擬發2000元補貼 最快2026年發、鎖定這個族群

2025-11-24 18:10
階進慈善基金，今年感恩節發出近2000份免費食物。（記者邵敏／攝影）

谷歌華人員工工作10年被辭 陷困境羞於領免費食物

2025-11-25 22:27
義工協助人們排隊領取食物。（記者邵敏／攝影）

華男被ICE抓 妻養5娃沒飯吃 9年不敢申請白卡、糧食券

2025-11-25 20:55

超人氣

更多 >
不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板

不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板
陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起
翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼
美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住

美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住
華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗

華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗