尤之毅成立洛人智醫教育學院 培育AI醫療人才

記者朱敏梓／洛杉磯報導
尤之毅表示，洛人智醫教育學院的課程依照最新技術需求與產業趨勢設計，並以職涯導向為主要目標。（受訪者提供）
尤之毅表示，洛人智醫教育學院的課程依照最新技術需求與產業趨勢設計，並以職涯導向為主要目標。（受訪者提供）

曾任南加大國際公共政策與管理研究所教務長的尤之毅（Joanna C. Yu），宣布創辦「洛人智醫教育學院」（Angeleno Educational Institute, AEI），並與西來大學（University of the West）合作推出以人工智慧、醫療數據分析與生物資訊為核心的醫療科技碩士與專業課程，協助培育南加州新一代醫療科技專才。

尤之毅表示，AI 技術正快速改變醫療產業，本次課程依照最新技術需求與產業趨勢設計，並以職涯導向為主要目標。目前南加州只有UCLA、USC設有跨AI與醫療的學程，而AEI的合作課程旨在補足區域缺口。

她並補充，全球醫療領域面臨明顯的人才不足。世界衛生組織估計，全球缺乏具備醫療數據技能的專才超過500萬人；LinkedIn Workforce Insights指出，醫療產業對數據分析人才的需求每年成長約15%；德勤研究亦顯示，美國至少有四成醫療機構難以找到合格的數據分析專業人員。她認為，對新移民家庭、亞裔學生以及考慮轉職的族群而言，這類專業具備相對穩定且具長期需求的特性。

談到創校緣起，尤之毅表示，AEI的核心團隊來自教育、公共政策與醫療等領域，成員多為第一代移民，但皆具有多年專業訓練與實務經驗。根據學院介紹，本次合作以西來大學長期強調的「品格、慈悲、社區」三大理念為基礎，希望在科技技能之外，也讓學生具備醫療領域所需的倫理與公共責任。

在師資陣容方面，尤之毅強調，課程特別邀請跨領域師資共同授課，包括曾任台北醫學大學校長、在癌症研究與轉化醫學領域具有深厚經驗的閻雲；在國際公共衛生、病患安全與醫療品質提升領域具有多年經驗的神經外科醫師邱文達；南加大數據科學與營運管理講座教授Douglas Edward Shook；以及USC醫療管理與領導力講座教授Robert C. Myrtle等。這些專家將負責核心課程及進階選修的教學與指導。

在課程規畫方面，新設立的「醫療科學與技術碩士」以人工智慧、生物信息學與醫療數據分析為三大核心。課程共38學分，規畫為18至24個月完成，並提供多項進階選修，包括AI在患者照護中的應用、生物諮詢流程整合及健康財務分析等。相關行政程序已陸續開放，首屆課程預計於明年8月開始。

