我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拍受災戶沒同理心？香港大火「震撼照」故事曝光

「經歷超級世紀惡夢」香港宏福苑住戶吐心聲 靠它成功帶愛貓逃生

南加冬暖 節日植栽淡季變旺季

記者楊青/洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
亞裔居民Juliana選購了紫羅蘭、仙客來、三色堇、金魚草等各色花草，準備將自己的節日花園好好裝扮一番。（記者楊青╱攝影）
亞裔居民Juliana選購了紫羅蘭、仙客來、三色堇、金魚草等各色花草，準備將自己的節日花園好好裝扮一番。（記者楊青╱攝影）

加州越來越多居民喜歡在年底節日季到來之前逛花市，用鮮花和植物裝扮節日，將來自大自然的美好與祝福帶給自己和親友。

「這整個早上，我心情都非常愉悅。」感恩節前在格蘭杜拉阿姆斯壯花圃（Armstrong Garden Center）選購的白人居民Theresa Brown說，此前一連下了好幾天的雨，將南加州沖洗得乾乾淨淨。Brown喜歡南加州的陽光，但漫長的夏天與艷陽，總是把她花園裡的花摧殘得所剩無幾，只有感恩節前下過雨、天氣轉涼後，才是種花的最好時節。「別人的冬天是我們的春天。」因此每年年底節日季前，她都要重新裝扮花園。

Theresa Brown今年節日季將在家舉辦好幾場家庭聚會，「我希望我的走廊、...
Theresa Brown今年節日季將在家舉辦好幾場家庭聚會，「我希望我的走廊、客廳、飯廳和厨房都有花，我的客人從窗口看到我的庭院生機勃勃」。（記者楊青╱攝影）

「感恩節前重新種花，一是自己高興，二是讓家人和客人高興。」Brown說，今年從感恩節到聖誕節、新年，家裡會舉辦好幾場家庭聚會。「走廊、客廳、飯廳和廚房都要有花，我還希望客人從窗戶看到庭院生機勃勃。」她笑說，過節是全方位愉快，包括美食、音樂與心情，但如果客人看到窗外空空如也的花槽，「是不是很掃興？因此裡裡外外都要打扮一番。」

和Brown一樣到花圃採購的Juliana，購物車上也放滿各種鮮花和綠植：Viola（紫羅蘭）、Cyclamen（仙客來）、Pansy（三色堇）、Snapdragon（金魚草）。這位亞裔太太對花草名稱與習性如數家珍。她笑言自己是花癡，特別喜歡種花，但這是個「花錢」的愛好，因為南加州陽光實在太強，好好的鮮花買回家，稍不留神就會枯死，因此平常買花也得精打細算。

「不過感恩節前，我花同樣的錢，就能買到兩、三倍的花。」Juliana說，感恩節前Home Depot、Lowe's、Armstrong等大型連鎖花圃，都有很多折扣，例如Armstrong感恩節前這兩天，許多帶根的鮮花只要平常三分之一的價格即可買到，各種原價4.99、5.99美元一盆的鮮花，現在只要1.99美元，簡直像白送。

Armstrong花圃農藝師Beverly 表示，南加州冬天雖然氣溫較低，但許多鮮花仍可安全越冬。不少民眾除聖誕樹外，也喜歡用鮮花與植物裝飾節日。因此近些年，本應是植栽淡季的年底節日季，盆花銷量反而直線上升，越來越多居民喜歡用富有生命力的鮮花與植物，讓節日裝扮得生氣蓬勃。

亞凱迪亞居民梁太太表示，新年趕花市是她老家廣州的傳統，春節家家戶戶都會用鮮花裝飾家裡。來美30多年，她也早已入鄉隨俗，感恩節、聖誕節、元旦和農曆新年，無論是美國節還是中國節，「用鮮花和美食一起，讓節日喜氣洋洋」。

感恩節前民眾閤家逛花圃采購鮮花和植物。（記者楊青╱攝影）
感恩節前民眾閤家逛花圃采購鮮花和植物。（記者楊青╱攝影）

感恩節 加州 南加

上一則

服務社區 河濱東谷華協受參議員表彰

下一則

南加新鮮聖誕樹價穩、人造樹價升 其他綠植受歡迎

延伸閱讀

臨感恩節三大指數連四日上漲 投資人擴大押注Fed下月降息

臨感恩節三大指數連四日上漲 投資人擴大押注Fed下月降息
梅西感恩節遊行巨型氣球充氣 吸引大批民眾圍觀

梅西感恩節遊行巨型氣球充氣 吸引大批民眾圍觀
感恩節不想下廚？哪些餐廳不打烊、哪些別撲空

感恩節不想下廚？哪些餐廳不打烊、哪些別撲空
感恩節前三大指數拚連四紅 Nvidia、台積電ADR漲逾2%

感恩節前三大指數拚連四紅 Nvidia、台積電ADR漲逾2%
感恩節不想下廚？灣區中餐廳推節慶大餐

感恩節不想下廚？灣區中餐廳推節慶大餐
政府關門效應 今年感恩節搭機需求 較去年劇降

政府關門效應 今年感恩節搭機需求 較去年劇降

熱門新聞

女顧客罵亞裔美甲店老板，「滾回你國家去」。 （示意圖取自Unsplash.com）

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

2025-11-25 15:02
美國過去一年超過一半的房子貶值。（示意圖取自Pixabay）

全美超一半房子貶值 房市要崩？

2025-11-19 19:10
好市多近乎「萬能」的退貨制度，在雞蛋這樣的熱門食材上卻不一定適用。（本報檔案照）

好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因

2025-11-23 14:42
川普總統近日宣布，計畫動用關稅收入向美國民眾發放2000美元。（示意圖取自Pixabay）

川普擬發2000元補貼 最快2026年發、鎖定這個族群

2025-11-24 18:10
義工幫助人們領取免費食物。（記者邵敏／攝影）

谷歌工作10年被辭 四娃華父羞領食物

2025-11-26 01:19
好市多開始售小蔥，華人驚喜。（讀者提供）

好市多新增一樣華人烹飪愛用食材 價格很實惠

2025-11-19 20:31

超人氣

更多 >
香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制
白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留

白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留
香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災

香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災
香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光

香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光
與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位

與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位