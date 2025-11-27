我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮旁埋伏槍擊2國民兵 川普批拜登政府放行阿富汗籍嫌犯入境

香港宏福苑大火駭人 1圖看懂火場逃生「勿搭電梯別躲浴室」

鑽石吧市3委員會徵才 12/8申請截止

記者楊青/鑽石吧報導

鑽石吧市議會近日宣布，接受當地居民擔任三大市政委員會成員的申請，包括「規畫委員會」（Planning Commission）、「交通與運輸委員會」（Traffic and Transportation Commission）以及「公園與康樂委員會」（Parks and Recreation Commission），申請截止日為12月8日。

三大委員會皆由五成員組成，主要負責向市議會提供專業建議。被錄取者任期將從錄用開始至2027年2月。

公園與康樂委員會主要負責提供城市休閒與公園服務。委員會雙月召開一次會議，每次提供45美元津貼。

規畫委員會負責把關城市長短期發展。規畫委員會每月舉行兩次會議，每次出席津貼為65美元。

交通與運輸委員會負責改善交通、協調交通政策，並向市議會與市府交通工程師提出改善交通情況的建議。委員會採雙月會議制度，每次會議津貼45美元。

申請者須為鑽石吧市居民，需18歲及以上。其中公園委員申請者需在鑽石吧市居住至少一年，優先考慮具有社區服務經驗或相關休閒管理背景申請人；規畫委員申請者需在鑽石吧市居住至少兩年，具都市規畫、建築、環境科學或相關領域的專業背景或經驗；交通委員申請者需在鑽石吧市居住至少一年，優先考慮有交通工程、公共運輸管理或相關領域經驗的申請者。

鑽石吧

上一則

馬里布1海岸汽車旅館 每間房190萬高價成交 原來是這原因

延伸閱讀

南加七座華人城市 這些隱藏福利全免費

南加七座華人城市 這些隱藏福利全免費
社區治安人人有責組織 寒冬送暖感謝員警辛勞

社區治安人人有責組織 寒冬送暖感謝員警辛勞
鑽石吧「回收日」活動 鼓勵居民減持舊物

鑽石吧「回收日」活動 鼓勵居民減持舊物
核桃市、鑽石吧兩市 打造安全宜居社區

核桃市、鑽石吧兩市 打造安全宜居社區
鑽石吧冰雪節 12月6日登場

鑽石吧冰雪節 12月6日登場
美西華人學會46周年 劉榮文、李世平接棒

美西華人學會46周年 劉榮文、李世平接棒

熱門新聞

女顧客罵亞裔美甲店老板，「滾回你國家去」。 （示意圖取自Unsplash.com）

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

2025-11-25 15:02
美國過去一年超過一半的房子貶值。（示意圖取自Pixabay）

全美超一半房子貶值 房市要崩？

2025-11-19 19:10
好市多近乎「萬能」的退貨制度，在雞蛋這樣的熱門食材上卻不一定適用。（本報檔案照）

好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因

2025-11-23 14:42
川普總統近日宣布，計畫動用關稅收入向美國民眾發放2000美元。（示意圖取自Pixabay）

川普擬發2000元補貼 最快2026年發、鎖定這個族群

2025-11-24 18:10
好市多開始售小蔥，華人驚喜。（讀者提供）

好市多新增一樣華人烹飪愛用食材 價格很實惠

2025-11-19 20:31
義工幫助人們領取免費食物。（記者邵敏／攝影）

谷歌工作10年被辭 四娃華父羞領食物

2025-11-26 01:19

超人氣

更多 >
香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制
谷歌工作10年被辭 四娃華父羞領食物

谷歌工作10年被辭 四娃華父羞領食物
白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留

白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留
香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光

香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光
與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位

與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位