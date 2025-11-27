鑽石吧市3委員會徵才 12/8申請截止

鑽石吧 市議會近日宣布，接受當地居民擔任三大市政委員會成員的申請，包括「規畫委員會」（Planning Commission）、「交通與運輸委員會」（Traffic and Transportation Commission）以及「公園與康樂委員會」（Parks and Recreation Commission），申請截止日為12月8日。

三大委員會皆由五成員組成，主要負責向市議會提供專業建議。被錄取者任期將從錄用開始至2027年2月。

公園與康樂委員會主要負責提供城市休閒與公園服務。委員會雙月召開一次會議，每次提供45美元津貼。

規畫委員會負責把關城市長短期發展。規畫委員會每月舉行兩次會議，每次出席津貼為65美元。

交通與運輸委員會負責改善交通、協調交通政策，並向市議會與市府交通工程師提出改善交通情況的建議。委員會採雙月會議制度，每次會議津貼45美元。

申請者須為鑽石吧市居民，需18歲及以上。其中公園委員申請者需在鑽石吧市居住至少一年，優先考慮具有社區服務經驗或相關休閒管理背景申請人；規畫委員申請者需在鑽石吧市居住至少兩年，具都市規畫、建築、環境科學或相關領域的專業背景或經驗；交通委員申請者需在鑽石吧市居住至少一年，優先考慮有交通工程、公共運輸管理或相關領域經驗的申請者。