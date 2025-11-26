14歲少女遭肢解冷凍車內？洛市警闢謠

14歲少女赫南德茲(Celeste Rivas Hernandez)2024年4月於雷克埃爾西諾(Lake Elsinore)失蹤；遺體在她15歲生日的隔一天，在一輛特斯拉車內被發現。(GoFundMe官網)

洛杉磯 市警局（LAPD）近日針對多家媒體報導提出澄清，強調日前引廣泛關注的14歲少女赫南德茲（Celeste Rivas Hernandez）肢解案，遺體在車內被發現時「部分呈冷凍狀態」的說法並不正確。據悉，當局已取得法院命令，禁止公開任何相關調查資訊。

根據TMZ等多家外媒先前報導，赫南德茲的遺體發現時正「解凍中」，位置是在一輛由新生代R&B歌手D4vd名下的特斯拉 車廂。不過，洛杉磯市警局警官威廉（Scot Williams）接受《People》雜誌採訪時，明確否認相關內容表示：「赫南德茲的遺體，並沒有被冷凍。」

威廉指出，赫南德茲的遺體「在車內放置數周」，「即使她被放入車內時，真的曾被冷凍（目前沒有任何證據），但在盛夏高溫下於車後廂放置五周以上，不可能仍呈部分冷凍狀態。」他也否認外界聲稱少女曾遭斬首的說法。

值得注意的是，洛杉磯縣法醫辦公室日前證實，該局21日收到法院命令，對赫南德茲案件施加「安全管制」（Security Hold），赫南德茲的驗屍紀錄已從法醫辦公室官網站下架。安全管制意味法醫無法公開任何細節，包括死因與死亡方式。洛杉磯市警局向KTLA電視台澄清，此舉是為「確保偵辦人員能在資料公開前，事先取得必要資訊」。

不過，洛杉磯縣法醫辦公室首席法醫Odey Ukpo罕見發聲批評，強調安全管制在其他縣「幾乎未曾出現」，也沒有證據顯示能改善司法程序。他表示，法醫辦公室重視透明原則，但在現有法院命令下，部分資訊無法對外公開。

赫南德茲的死亡事件至今尚無人遭逮捕；新生代R&B歌手D4vd（本名 David Anthony Burke）目前已被列為嫌疑人之一，警方持續調查案情。