好萊塢聖誕大遊行 美華聯200人參加

快訊

記者張宏／洛杉磯報導
美國華人社團聯合會將組織200人遊行隊伍，參加11月30日在星光大道舉辦的第93屆好萊塢聖誕大遊行。（記者張宏／攝影）
武術舞獅熊貓等中華元素，將閃亮好萊塢。美國華人社團聯合會將組織200人遊行隊伍，第七次參加11月30日在星光大道舉辦的第93屆好萊塢聖誕大遊行。在24日記者會上，洛杉磯眾多政要明星與社會名流出席，現場預演熱鬧非常。

（影音來源：記者張宏）

好萊塢聖誕大遊行有近百年歷史，是全美最具影響力遊行之一。每年吸引數十萬人現場觀看，電視觀眾則超百萬。

從左至右依次是美華聯好萊塢聖誕大遊行組委會榮譽主席林日昇、總策畫陳慧碧和組委會主...
韓國帶來傳統舞蹈表演。（記者張宏／攝影）
聖誕老人出席記者會。（記者張宏／攝影）
新聞會現場聳立高12呎充氣大熊貓，總策畫陳慧碧表示，每個海外華人都有責任和義務，向世界傳播中華傳統文化。這次參加隊伍，將由七個方陣組成，出場順序依次為美華聯橫幅隊、美華聯鑼鼓隊、林日昇駕駛的禮賓車、由美中經貿文化藝術聯合會與陽光教育學院，奉商美國總會等。現場還有兩隻可愛又醒目的24呎超大熊貓隊、武術和舞龍及美國內蒙古總商會等組織民族服裝隊。

玻利維亞舞蹈表演。（記者張宏／攝影）
美中文化協會與美國奧淇宏盛舞獅團共同組成獅子隊。（記者張宏／攝影）
美國華人社團聯合會將組織200人遊行隊伍參加11月30日在星光大道舉辦的第93屆...
屆時將有200華人組成的遊行隊伍，今年新增哪吒武術表演，哪吒是中國神話的少年英雄，代表希望與新生的力量。還有由50位青少年組成的小獅子表演隊和氣勢恢宏的舞龍隊。同時有旗袍表演隊及壓軸登場的56個民族服裝方陣，各種民族絢麗服飾展示中國文化多元、和諧與包容的特質。

洛杉磯市第七選區市議員Monica Rodriguez。（記者張宏／攝影）
不同國家的表演者匯集。（記者張宏／攝影）
歌手們表演聖誕歌曲。（記者張宏／攝影）
美華聯已連續六年參加遊行，今年為此成立好萊塢聖誕大遊行籌備委員會，由張勇擔任籌備委員會主席、陳慧碧任總策畫、張素久和林日昇任榮譽主席。擔任組委會主席的還有熊文勝、江風年、許承武、趙林、林連連、朱俊英、于忠霞、王蜀、楊弼。

好萊塢 華人 星光大道

華文文創與AI峰會 12／5登場

享抵稅優惠 華人買私人飛機倍增

