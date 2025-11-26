我的頻道

台美貿易協議新內容曝光 傳允諾「協助培訓美國勞工」

台片「賽德克·巴萊」在中重映 海報有「血戰日寇」

華文文創與AI峰會 12／5登場

記者楊青／洛杉磯報導
人文磚基金會執行長暨美華人文學會會長王曉蘭（左）和基金會顧問劉榮文，說明「2025世界華文文創與AI峰會」的精采內容。（記者楊青／攝影）
人文磚基金會執行長暨美華人文學會會長王曉蘭（左）和基金會顧問劉榮文，說明「2025世界華文文創與AI峰會」的精采內容。（記者楊青／攝影）

人文磚基金會與美華人文學會，12月5日起將在洛杉磯主辦為期三天「2025世界華文文創與AI峰會」，邀請全球各地華文作家、導演、藝術家、AI專家及學者，聚焦探討人工智能時代文化創意產業跨行業聯盟與發展願景。

人文磚基金會執行長暨美華人文學會會長王曉蘭在日前舉辦的峰會記者會上表示，此次峰會以「新時代的語言──文創與人工智慧的融合與未來」為主題，聚焦文學、影視、建築、藝術與AI跨界創新。四大亮點包括：國際論壇與專題講座、潮點文創展、薪傳之夜頒獎典禮、南加人文之旅等，內容豐富，盛況可期。

峰會將以12月5日台灣資深電影導演李祐寧（洛僑中心，3-5pm）、中國第六代導演代表之一王超（聖蓋博希爾頓，12:45-2:45pm）、 導演丁文劍（聖蓋博希爾頓，10am-12pm）等分別主持的《電影賞析與對話》拉開序幕，三導演分別帶來作品《麵引子》、《孔秀》和《建築師》，與電影和文學愛好者分享與探討電影創作。賞析會放映影片，免費觀看。

峰會6日主打「說好我們的故事」論壇/展覽/頒獎晚宴。從上午10時至晚9時30分，活動持續12個小時。王曉蘭表示，活動內容豐富，電腦科學家暨矽谷「人工智慧處理器」晶片公司創辦人陳漢平、資深美國退休外交官Jeffrey Buczacki、文學與歷史學者林敏潔及金馬獎導演李祐寧等參與專題論壇。

除專題論壇外，6日將同時展出眾多華文作家新作，包括旅美作家韓秀、張永祥、文學評論家高全之、台灣建築家漢寶德等的作品。

7日的文字影像創作工坊，則聚焦年輕人最喜歡的文學改編/短片/微電影/紀錄片創作研討。

人文磚基金會顧問劉榮文表示，AI迅速崛起，為文學和藝術創作創造無限可能，讓人類的智慧得到更好體現。

峰會詳情可聯絡王曉蘭858-349-4145，[email protected]

