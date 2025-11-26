我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台美貿易協議新內容曝光 傳允諾「協助培訓美國勞工」

台片「賽德克·巴萊」在中重映 海報有「血戰日寇」

私人包機裝星鏈 網速比陸地快

記者張宏／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
飛馬精英航空（Pegasus Elite Aviation）作為Prima Air旗下頂級私人包機品牌，日前宣布第二架搭載Starlink高速衛星網路的公務機灣流V（Gulfstream V）投入全球包機服務。（飛馬精英航空圖片）
飛馬精英航空（Pegasus Elite Aviation）作為Prima Air旗下頂級私人包機品牌，日前宣布第二架搭載Starlink高速衛星網路的公務機灣流V（Gulfstream V）投入全球包機服務。（飛馬精英航空圖片）

華人企業家黃春華所屬的飛馬精英航空（Pegasus Elite Aviation）作為Prima Air旗下頂級私人包機品牌，日前宣布第二架搭載Starlink高速衛星網路的公務機灣流V（Gulfstream V）投入全球包機服務。

與傳統機上網絡相比，Starlink Wi-Fi系統帶來前所未有的飛行體驗，讓乘客即使在5萬1000英尺高空，也能享受高清視訊串流、即時視訊會議及大文件傳輸，網路速度可媲美地面家庭寬頻，甚至更快。

飛馬精英航空公務機灣流V內部。（飛馬精英航空圖片）
飛馬精英航空公務機灣流V內部。（飛馬精英航空圖片）

飛馬精英航空副總裁Adam Stanley 表示，在5萬1000英尺高空獲得比家中更快的網路速度，在私人航空領域堪稱革命性突破。飛馬精英航空擁有十幾架灣流公務機，去年在「龐巴迪環球5000（Bombardier Global 5000）」也安裝Starlink衛星網路系統，持續鞏固其在高速機上網絡領域的領導地位。

Starlink是SpaceX旗下的衛星網路系統，原本針對地面或海上使用。Starlink「航空版」稱為Starlink Aviation，專為飛機而設，提供飛行中的高速網路。近年私人商務包機用戶對飛行中也能像地面一樣上網、開視訊會議、串流影片的需求日益增長，安裝Starlink的包機，讓飛行不只是打發時間，而是真正實現工作、會議、娛樂各不影響。

更多詳情，可至pegjet.com。

飛馬 華人 SpaceX

上一則

糧食券才剛恢復 新就業要求12月又攔路

下一則

華文文創與AI峰會 12／5登場

延伸閱讀

Pegasus Elite Aviation推出裝備Starlink的灣流V公務機投入全球包機市場

Pegasus Elite Aviation推出裝備Starlink的灣流V公務機投入全球包機市場

星鏈在俄烏戰表現震驚北京 中模擬壓制台星鏈結果曝光

星鏈在俄烏戰表現震驚北京 中模擬壓制台星鏈結果曝光
同樣出身紐約精英階級 川普、曼達尼上演背景之爭

同樣出身紐約精英階級 川普、曼達尼上演背景之爭
馬斯克「星鏈」淪詐騙集團工具 緬甸全國使用率驟降

馬斯克「星鏈」淪詐騙集團工具 緬甸全國使用率驟降
iPhone再進化 蘋果擴大手機衛星服務

iPhone再進化 蘋果擴大手機衛星服務
想在太空上部署資料中心 馬斯克透露「SpaceX將這麼做」

想在太空上部署資料中心 馬斯克透露「SpaceX將這麼做」

熱門新聞

美國過去一年超過一半的房子貶值。（示意圖取自Pixabay）

全美超一半房子貶值 房市要崩？

2025-11-19 19:10
好市多近乎「萬能」的退貨制度，在雞蛋這樣的熱門食材上卻不一定適用。（本報檔案照）

好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因

2025-11-23 14:42
女顧客罵亞裔美甲店老板，「滾回你國家去」。 （示意圖取自Unsplash.com）

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

2025-11-25 15:02
賭城拉斯維加斯體育運動博彩網站Vegas Insider送出奬金，讓人收錢吃自助餐，但幸運兒須為一位認真優秀的美食評論家，透過免費試食，評選賭城感恩節最出色的自助餐。（自助餐示意圖，林怡君提供）

請你免費吃大餐再奉上2000美元酬謝 吃完只做一事

2025-11-18 13:01
黃薇茜在波莫那法院受審，她被判37年至無期徒刑。（本報檔案照）

持武士刀殺妻 華女刑期宣判後在獄中自殺 留有遺書

2025-11-18 16:03
川普總統近日宣布，計畫動用關稅收入向美國民眾發放2000美元。（示意圖取自Pixabay）

川普擬發2000元補貼 最快2026年發、鎖定這個族群

2025-11-24 18:10

超人氣

更多 >
女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱
退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費

退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費
年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康

年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康
燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略

燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略
窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境

窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境