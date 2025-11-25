南加滅門槍案 華裔女童搶救無效身亡

鮑爾溫公園市一華人家庭發生槍擊案，一對華裔夫婦被槍殺，一名10歲女童經醫院搶救後也不幸離世。（本報記者／攝影）

南加州鮑爾 溫公園市一戶華人 家庭11月17日發生滅門式槍擊案引發社區震驚，一對華人老夫婦當場喪命、一名10歲女童中槍送往醫院救治。洛杉磯 縣凶案調查組警探24日向本報證實，這名女童在醫院搶救無效，已於20日去世。

洛杉磯縣警局凶案調查組探員Steve De Jong說，「槍案中的10歲亞裔女性受害者不幸於上周四（20日）去世。本案中還有兩名受害人，分別是這位女童的爺爺奶奶。」他表示，目前無法透露更多本案細節。

據洛縣警方消息，本月17日凌晨4時左右，鮑爾溫公園市Royston街12700號一戶華人家中發生槍案。兇嫌35歲嫌犯金啟豪（Qihao Jin，音譯）闖入這戶人家開槍打死他的岳父母：61歲的王玉蘭（Yulan Wang，音譯）與61歲的蔣秋福（Qiufu Jiang，音譯）。根據本報之前報導，一名知情人士表示，10歲女孩頭部中槍，送往醫院搶救。命案發生時，金啟豪的妻子並不在場。兩人當時鬧矛盾，為分居狀態。金啟豪的車子當晚在橙縣安那罕（Anaheim）被找到，當時金啟豪已在車內舉槍自盡。

知情人士此前告訴本報，遭槍擊的10歲女孩不是金啟豪與妻子所生，而是妻子與前夫所生。而被槍殺的一對老夫婦也並非金啟豪妻子的父母，而是妻子前夫的父母，也就是她的前公婆。

知情人士表示，金啟豪妻子的前任丈夫在她懷孕期間不幸病故，妻子還是選擇生下了孩子，就是本案中的10歲女孩。妻子與前公婆的關係很好，老夫婦還打算將鮑爾溫公園市的這處房產留給她和孫女。而本案兇嫌金啟豪與妻子當初結婚，部分原因也是為獲取身分，他的父母後續也來到美國。不過目前這些都只是知情人士爆料，警方未透露人物關係細節。