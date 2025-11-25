南加七座華人城市 這些隱藏福利全免費

七大華人城市早有完整免費市府服務，從大型垃圾清運、碎紙服務到堆肥木屑、防淹沙包，但多數居民不知道可免費申請。圖為工作人員協助民眾領取堆肥。（記者張庭瑜／攝影）

在天普 市、亞凱迪亞 及阿罕布拉 等七座華人聚居城市，有大型垃圾上門清運、堆肥木屑、碎紙、垃圾桶免費更換，以及長者接送專車等「好康服務」，多年來這些服務通過各市府平台免費提供，但部分住戶不熟悉、也不知道有資格使用，讓原本實用度極高的資源，成為「城市隱藏福利」。

本報記者綜合天普市、亞凱迪亞、阿罕布拉、羅斯密、核桃市、鑽石吧與蒙特利公園七座城市後發現，最常見的免費服務，包括大型垃圾清運、堆肥與木屑領取、文件粉碎與沙包發放。各市並提供道路坑洞補修、路燈故障受理、動物屍體清除、垃圾桶更換與長者交通接送等，服務內容豐富、便利度高。

在華人社區中，家具、床墊等大型垃圾的非法棄置，一直是市府處理頻率最高的民怨之一。事實上，多個城市提供免費到府收取服務：天普市可每周申請；羅斯密市規定單戶住宅每年最多可免費清運25件大型垃圾，每次可安排收走最多5件；亞凱迪亞與阿罕布拉市，也有全年多次預約檔期。可清理床墊、沙發、冰箱、爐具等大型家電與家具，只要事前透過市府網站或電話預約，即可安排清運。許多住戶不知道這是免費項目，仍自行花錢請清潔公司處理，甚至誤以為要支付額外費用。部分民眾因自行棄置被罰款，更是得不償失。

在資訊安全方面，阿罕布拉、核桃市與亞凱迪亞，每年多次舉辦免費碎紙日，居民可將帳單、醫療紀錄、稅表、銀行文件等現場交由碎紙車處理，完全免費。部分城市更將碎紙活動與電子廢棄物回收及堆肥發放整合，讓民眾一次出門可完成多項工作，活動日常吸引數百居民排隊參加。

在庭院維護與種植方面，鑽石吧市全年開放堆肥與木屑自取站，居民只需自備容器即可不限次數領取，是大洛杉磯區最穩定的公共堆肥來源之一。天普市、亞凱迪亞與羅斯密市，則採定期舉辦發放活動模式，提供居民改善土壤、覆蓋雜草及園藝種植所需材料。許多家庭每年花費數十至上百美元購買商業堆肥，卻不知道市府其實提供量大質優的免費資源。

雨季期間，亞凱迪亞、阿罕布拉、蒙特利公園與鑽石吧的消防局設有沙包領取站，住戶只需出示住址證明，即可免費領取，用於阻擋門口積水、車庫倒灌或低窪處淹水。對位在斜坡或車道下沉區域的住戶尤其重要，但不少人直到自家淹水後，才知道這項服務早已存在多年。

在基礎建設維護方面，各市府提供道路坑洞、裂縫及路燈故障的通報服務，居民可透過網站、App或專線反映，由公共工程部門依序派員維修。此外，動物管制部門可處理路邊野貓、浣熊等動物屍體，居民不需冒險自行移動，避免衛生與安全問題。垃圾桶損壞時，多數城市也提供免費維修或更換，只需聯絡垃圾清運承包公司即可。

城市也考量長者需求。亞凱迪亞、阿罕布拉與蒙特利公園等，設有「Dial-A-Ride」或「Senior Ride」服務，專門提供長者或行動不便居民前往醫院、超市、圖書館等必要行程。多採預約制，部分市提供全額免費，也有些只收取象徵性費用。對沒有家人陪同或不便自行開車的住戶，是生活中極重要的交通補充。例如蒙市撥打626-307-1395即可查詢「Dial-A-Ride」詳情。

許多城市的免費公共資源內容多元、取得方式簡單，且大多已包含在市府預算與垃圾清運費中，可說是居民「本來就有權使用」的服務。然而，由於訊息分散、各市公告方式不同，加上華人社區習慣自行處理，反而使這些實用度高的資源，多年來被低度利用。