誰是庫克接班人？蘋果下任CEO 四大熱門人選浮出檯面

金融時報：美國24日已在阿布達比祕密舉行俄烏和平談判

3種呼吸道疾病同時活躍 節假日聚會小心防疫

洛杉磯訊
聖蓋博谷各大超市近日門庭若市，一批又一批民眾為感恩聚會採購。加州公衛部門警告，入冬以來三種呼吸道疾病同時活躍，今年流感季更為嚴峻，節日聚會小心防疫。（記者楊青／攝影）
聖蓋博谷各大超市近日門庭若市，一批又一批民眾為感恩聚會採購。加州公衛部門警告，入冬以來三種呼吸道疾病同時活躍，今年流感季更為嚴峻，節日聚會小心防疫。（記者楊青／攝影）

感恩節長周末將至，加州公共衛生廳警告，親友聚會增加恐使急診室就診量攀升，主因是入冬以來三種呼吸道疾病同時活躍，其中包含一株對本季流感疫苗無效的新型流感變異株，可能使今年流感季更為嚴峻。

公衛部門表示，季節性流感活動近期在南加州和北加州灣區升溫，COVID-19、流感病毒和呼吸道融合病毒（RSV）病例均上升。今年特別受到關注的是流感H3N2病毒的新變種「亞群K（Subclade K）」，已在包括美國在內的北美地區擴散。由於該變異株是在本季疫苗研發後才被偵測到，現行流感疫苗雖對H3N2有一定保護力，但不涵蓋亞群K，使其成為今年季節性流感的最大變數。

美國國家傳染病基金會醫療總監Robert Hopkins Jr.醫學博士近日在接受媒體採訪時表示，H3N2本身就容易引發較重症狀，再加上出現新變異株，確實令人擔憂。他指出，患者症狀與一般流感相似，包括發燒、寒顫、全身酸痛、頭痛、極度疲倦、鼻塞或流鼻水及咳嗽，且常在短時間內急速發作，許多患者形容其症狀是「像被卡車撞到」。

加州公共衛生廳表示，南北加州的相關病例正在升溫，所幸目前住院率仍低，但預測將在未來數周增加。公衛部門特別提醒民眾，在感恩節聚會期間採取措施降低傳播風險。

如果出現發燒、咳嗽、喉嚨痛等症狀，應留在家中休息，避免參加聚會。雖然流感疫苗不涵蓋亞群K，但仍能降低重症與住院風險，醫師建議施打相關疫苗。舉辦聚會的主人可開窗或使用空氣清淨設備，減少病毒濃度。聚會前後或接觸食物前保持良好手部衛生，有助降低感染機會。家中如果有長者、幼兒或免疫力低下者，可考慮縮小聚會規模或配戴口罩，保障自己和親友的健康，賓主盡歡。

