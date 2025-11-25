奇諾岡華美協會 提前歡慶感恩節

晚會開場由Ayala高中中文社團帶來舞獅表演。（記者啟鉻／攝影）

奇諾岡華美協會（CAACH）22日在聖安東尼山學院（Mt. SAC）舉辦年度感恩節 晚會，以「服務社區，邁向22載；光芒凝聚，發放大愛」為主題，展現華協22年來深耕社區、凝聚族裔情誼與推動文化交流的使命。

華協長青會表演民族舞蹈「春意正濃」。（記者啟鉻／攝影）

協會創會人廖偉民之子Andrew Liu回顧華協創立歷程。他提到，父親1960年代來美後，受到許多善意與幫助，因此堅定「助人為樂」的寶貴精神。他說，華協的使命，在促進美籍華人 與全美各族裔社區建立深厚友誼與合作，同時保存並傳承中華文化，培育下一代具備良好品格、勤奮態度，以及面對困難不輕言放棄的韌性。他特別強調，父親長年心懷感恩，也投入大量心力推動華協大型活動中心及課後輔導中心的建設，回饋社區。

洛杉磯中領館僑務領事王琦（左四）、李俊（左五）與華協部分主要成員合影。（記者啟鉻／攝影）

華協總監關慧娟表示，這是華協第2年舉辦年度感恩節晚會，感謝廖偉民創辦華協，使社區民眾的生活，更加豐富精彩。晚會還向前會長Gina Guo與資深會員鄭令好頒發感謝狀，以表彰她們長期投身社區服務。

CAACH部分主要成員合影。（記者啟鉻／攝影）

活動由Ayala高中中文社的舞獅揭開序幕，氣氛熱烈。隨後由華協卡拉OK冠軍劉沖現場演唱、AM1300主持人王海波帶來精彩表演，星海音樂學院女高音胡靈獻唱，還有華協學院蒙古舞、長青會民族舞、太極拳、廣場舞、排舞及大合唱等豐富節目。Ayala中文社與兒童街舞團，也帶來多場精彩演出。

中國駐洛杉磯 總領事館僑務領事王琦和李俊、奇諾岡市副市長Peter Rogers、奇諾谷商會主席Zab Welborn，以及商會大使Jim Gallagher等出席。

CAACH成立22年來，以促進文化交流、支持社區融合為宗旨，成功舉辦多項大型活動，包括年度感恩節盛會、商務交流會，以及在The Shoppes at Chino Hills舉辦的中秋嘉年華和農曆新年園遊會。大幅提升華人社群的能見度，也讓華協成為推動地方多元文化的重要力量。