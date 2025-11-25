台裔學者推藥療5.0 攜台半導體業布局國際智慧醫療

我的頻道

記者張庭瑜／洛杉磯報導
林純青是具藥學與工業工程跨域背景、致力智慧藥療系統研發的藥學院教授。（林純青提供）
隨著智慧醫療成為全球趨勢，如何提升用藥安全與照護效率，成為焦點。美國辛辛那提大學藥學院教授、北美洲台灣人醫師協會南加州分會會員林純青（Alex C. Lin）提出「藥療5.0」架構，結合人工智慧、數位孿生、區塊鏈與穿戴式裝置，打造可即時監測、主動預警並具自我學習能力的智慧藥療平台，改善病患用藥依從性並減輕醫療負擔。

林純青表示，他同時具備工業工程與醫療系統研究背景，早在2014年便思考將工業4.0流程導入醫療場域。2018年工業5.0強調人機協作後，他提出「Pharmacy 5.0（藥療5.0）」，以病人為中心，讓智慧系統成為醫護人員與藥師的輔助，而非取代專業。近年他也與台灣半導體及電子產業合作，開發軟硬體整合之智慧藥療系統，期望在醫療與智慧製造的交會點上，協助台灣產業走向國際。

藥療5.0系統可全天蒐集病患血壓、血糖、心率等生理數據，透過AI分析病況是否改善，及用藥狀況是否符合醫囑。若偵測異常，系統會自動提醒病患，並通知藥師或醫師介入，使照護從「出事處理」轉為「提前預防」。

為使系統能有效運作，他提出「5C」架構：虛實整合、資料連結、資料轉換、智慧認知與自我調整，讓複雜數據分別轉化為病患端與醫療端可理解並採取行動的資訊。同時，他以「4T」指出落地關鍵：平台整合、資料整合、人工智慧分析與系統自主運作，且資料傳輸結合區塊鏈以確保安全與可追溯性。

目前已有美國藥局同意參與試點測試。林純青指出，挑戰不在技術本身，而在如何整合與落地。「這不是做一個APP，而是建立能『思考』的智慧系統，讓人力回到有溫度的照護。」研究顯示，結合AI與穿戴裝置的智慧藥事管理，能提升慢性病患者用藥依從性、降低錯誤用藥帶來的醫療成本。他期望「藥療5.0」能推動具自主判斷、即時反饋與重視隱私的智慧醫療新模式。

