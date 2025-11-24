我的頻道

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

提振或降溫？美經濟驚現「不尋常現象」Fed傷透腦筋

非法藏有超過125支槍 西米谷男子被捕

西米谷訊
南加州范杜拉縣西米谷市一男子家中被搜出超125支槍械。（示意圖，Pexels）
一名范杜拉縣西米谷（Simi Valley）男子因家中私藏超過125支槍械（含多支攻擊型武器及其他非法槍枝）以及數以萬計發子彈，於近日被當地警方逮捕。本次調查行動為「槍械暴力減少計畫」的行動之一。

警方表示，這項調查自2024年秋季展開，鎖定嫌疑人班克羅夫特（Luke Bancroft）。調查人員懷疑他在州外購買槍械，再非法帶入加州。掌握相關證據後，當局取得針對班克羅夫特本人、其車輛與位於西米谷Wallace Street 1800號街區住宅的搜查令。

今年11月4日，穆爾帕克（Moorpark）特別執法組對班克羅夫特駕駛的車輛進行攔查，並在車內查獲兩把上膛手槍。警方指出，這兩把槍均未在加州註冊，班克羅夫特也未持有隱藏式攜槍許可。

在攔查後，司法部槍械局探員隨即對班克羅夫特住所執行搜查令。當局表示，在本次行動中查獲的武器包括：超過125支槍械、超過10萬發子彈、兩個槍械消音器、數百個彈匣、迷幻蘑菇，以及躲避加州槍枝法規、在州外購買槍彈的證據。

范杜拉縣地方檢察官已提出多項指控，包括：14項持有攻擊型武器罪、2項持有消音器罪、2項車內隱藏攜帶槍械罪、1項持有短槍管步槍罪和1項持有管制物質罪。

加州 司法部

全美超一半房子貶值 房市要崩？

2025-11-19 19:10

全美超一半房子貶值 房市要崩？

2025-11-19 19:10
請你免費吃大餐再奉上2000美元酬謝 吃完只做一事

2025-11-18 13:01

請你免費吃大餐再奉上2000美元酬謝 吃完只做一事

2025-11-18 13:01
持武士刀殺妻 華女刑期宣判後在獄中自殺 留有遺書

2025-11-18 16:03

持武士刀殺妻 華女刑期宣判後在獄中自殺 留有遺書

2025-11-18 16:03
好市多開始售小蔥，華人驚喜。（讀者提供）

好市多新增一樣華人烹飪愛用食材 價格很實惠

2025-11-19 20:31
好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因

2025-11-23 14:42

好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因

2025-11-23 14:42
站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增

2025-11-21 14:49

站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增

2025-11-21 14:49

