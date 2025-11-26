世華橙縣分會 林瑩姿接任會長

我的頻道

記者張庭瑜/洛杉磯報導
左起為世華橙縣分會新任會長林瑩姿、橙僑中心主任蕭蓓如、世華第一副總會長陳玲華與創會會長張淑華，在會員大會現場合影。（記者張庭瑜/攝影）
左起為世華橙縣分會新任會長林瑩姿、橙僑中心主任蕭蓓如、世華第一副總會長陳玲華與創會會長張淑華，在會員大會現場合影。（記者張庭瑜/攝影）

世界華人工商婦女企管協會橙縣分會22日舉行會員大會暨理事選舉，同時舉辦感恩晚宴。會中選出19位理事，並由新任理事團推選林瑩姿（Joyce Lin）為第二屆會長，預計於2026年2月7日交接上任，屆時創會會長張淑華將轉任監事長。

世華為台灣內政部認可的全球唯一華人職業婦女社團組織，橙縣分會於兩年半前由張淑華創立，為世華全球第81個分會。在張淑華帶領下，分會發展迅速，目前已擁有逾60位永久會員。

林瑩姿當選後，感謝張淑華及全體姐妹奠定的基礎，並表示橙縣分會作為新會，未來將積極向外拓展，爭取更多會員加入，並推動鼓勵不同世代的新會員參與活動。林瑩姿指出，分會將建立全天候服務機制，讓姐妹們隨時都有交流互助的平台；同時不侷限於橙縣，將積極與南加州各分會、全美乃至全球世華組織加強連結，攜手成長。

創會會長張淑華盛讚林瑩姿資歷豐富，她說：「新任會長的資歷比我還要更好，相信她能夠帶領我們邁向另一個層次。」

世華第一副總會長陳玲華專程出席見證，她回憶兩年前提議由張淑華創立橙縣分會，因張淑華在世華南加州分會已累積豐富經驗，且深耕當地社區。橙縣分會雖屬新會，但會員涵蓋房地產、金融、醫療、餐飲等各行各業菁英，爾灣市議員劉令淳亦為會員之一；分會去年首度推舉會員角逐華冠獎並獲獎，展現會員優質實力。

會員以白色禮服亮相參與「時尚走秀」節目，展現世華橙縣分會年度晚宴的特色與女性魅力...
會員以白色禮服亮相參與「時尚走秀」節目，展現世華橙縣分會年度晚宴的特色與女性魅力。（記者張庭瑜/攝影）
世華橙縣分會創會會長張淑華（右）與新當選第二屆會長林瑩姿（左），她們訂明年2月交...
世華橙縣分會創會會長張淑華（右）與新當選第二屆會長林瑩姿（左），她們訂明年2月交接。（記者張庭瑜/攝影）
世華橙縣分會會員穿著象徵團結的橘色制服外套與白色禮服，在會員大會後合影留念。（記...
世華橙縣分會會員穿著象徵團結的橘色制服外套與白色禮服，在會員大會後合影留念。（記者張庭瑜/攝影）

