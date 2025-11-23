5歲童離校獨行1哩 老師竟不知 保母巧遇接回

一名5歲男童逃離老師監管，獨自行走、離校1哩路。（取材自Saugus Union學區臉書）

南加州 聖塔克拉利塔市（Santa Clarita）的瓦倫西亞（Valencia）社區的一對父母，講述他們5歲兒子在老師毫不知情下，逃離學校課後班，獨自一人徘徊在川流不息的大街上。該男孩最終在離校約1哩的麥當勞 附近，恰巧被他的保母發現。

福斯新聞（FOX）報導，事件發生於11月4日。家屬表示，5歲男童奧利佛（Oliver）當天上午在North Park小學上幼稚園課程，並按照安排在中午12時20分下課後，前往學校的課後照顧班。然而，下午3時多，他卻出現在距離校園約1.2哩的McBean Parkway的麥當勞附近。

奧立佛的父母布萊特（Brett Epstein）與娜塔莉（Natalie Epstein）表示，保母瑪莎（Martha）剛好開車行經該路段，認出行走在路邊的奧利佛，立刻將他接上車並帶回家。奧立佛的父母同時急忙聯絡學校，卻被課後班的主管告知，孩子「人在課後班很安全」，但此時奧利佛剛好跟著保母抵達家門。

娜塔莉說︰「我回到家時，哭得停不下來，兒子靠在我腿上，也一直哭。我知道他一定非常害怕，因為他當時是完全一個人。」

事發的Saugus Union學區 總監霍金斯（Dr. Colleen Hawkins）指出，事件發生後，學區立即展開調查，並強調孩子已安全返家。她表示，學區已針對學生監督流程與校園安全進行改善，但因涉員工與學生隱私，不便透露更多細節。

然而，奧利佛的父母認為這樣的回應遠遠不夠。

娜塔莉說，「如果不是保母剛好遇見他，可能來敲門的是警察，告訴我們孩子被車撞了。」

布萊特18日在校董會上發言，強調事件的嚴重性：「我們5歲的兒子自己穿越繁忙街道，經過陌生人身旁。任何一個人都可能把他帶走。他距離一場悲劇，可能只差一個分心的駕駛、一個錯誤轉彎或是一個綁架者。」

布萊特表示，從校董會離開時，他們深感挫折與被忽視。「你會覺得自己在對機器說話。他們可能累了、餓了、聽過類似的案例。」

自從他們公開事件後，又有家庭向他們透露，2019年在同一所小學，也曾發生孩子走失的類似情況。娜塔莉說︰「我們完全不知道這件事。事件曝光後，願意出來分享的人愈來愈多，這顯示問題非常嚴重。」

事件持續延燒之際，學區總監霍金斯19日宣布將於2026年7月1日從學區退休。