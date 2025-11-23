我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明顯溫度差？高市見義總理熱情相擁 與李強疑眼神交會

佛里曼：28點讓感恩節變俄的 川普值得「張伯倫和平獎」

5歲童離校獨行1哩 老師竟不知 保母巧遇接回

聖塔克拉利塔訊
一名5歲男童逃離老師監管，獨自行走、離校1哩路。（取材自Saugus Union學區臉書）
一名5歲男童逃離老師監管，獨自行走、離校1哩路。（取材自Saugus Union學區臉書）

加州聖塔克拉利塔市（Santa Clarita）的瓦倫西亞（Valencia）社區的一對父母，講述他們5歲兒子在老師毫不知情下，逃離學校課後班，獨自一人徘徊在川流不息的大街上。該男孩最終在離校約1哩的麥當勞附近，恰巧被他的保母發現。

福斯新聞（FOX）報導，事件發生於11月4日。家屬表示，5歲男童奧利佛（Oliver）當天上午在North Park小學上幼稚園課程，並按照安排在中午12時20分下課後，前往學校的課後照顧班。然而，下午3時多，他卻出現在距離校園約1.2哩的McBean Parkway的麥當勞附近。

奧立佛的父母布萊特（Brett Epstein）與娜塔莉（Natalie Epstein）表示，保母瑪莎（Martha）剛好開車行經該路段，認出行走在路邊的奧利佛，立刻將他接上車並帶回家。奧立佛的父母同時急忙聯絡學校，卻被課後班的主管告知，孩子「人在課後班很安全」，但此時奧利佛剛好跟著保母抵達家門。

娜塔莉說︰「我回到家時，哭得停不下來，兒子靠在我腿上，也一直哭。我知道他一定非常害怕，因為他當時是完全一個人。」

事發的Saugus Union學區總監霍金斯（Dr. Colleen Hawkins）指出，事件發生後，學區立即展開調查，並強調孩子已安全返家。她表示，學區已針對學生監督流程與校園安全進行改善，但因涉員工與學生隱私，不便透露更多細節。

然而，奧利佛的父母認為這樣的回應遠遠不夠。

娜塔莉說，「如果不是保母剛好遇見他，可能來敲門的是警察，告訴我們孩子被車撞了。」

布萊特18日在校董會上發言，強調事件的嚴重性：「我們5歲的兒子自己穿越繁忙街道，經過陌生人身旁。任何一個人都可能把他帶走。他距離一場悲劇，可能只差一個分心的駕駛、一個錯誤轉彎或是一個綁架者。」

布萊特表示，從校董會離開時，他們深感挫折與被忽視。「你會覺得自己在對機器說話。他們可能累了、餓了、聽過類似的案例。」

自從他們公開事件後，又有家庭向他們透露，2019年在同一所小學，也曾發生孩子走失的類似情況。娜塔莉說︰「我們完全不知道這件事。事件曝光後，願意出來分享的人愈來愈多，這顯示問題非常嚴重。」

事件持續延燒之際，學區總監霍金斯19日宣布將於2026年7月1日從學區退休。

學區 麥當勞 加州

上一則

郵政總局終止合約郵局 志工議員掀保衛戰

下一則

Costco服飾熱賣 贏過品牌零售店

延伸閱讀

五歲男童離校獨行1英里 老師竟全然不知

五歲男童離校獨行1英里 老師竟全然不知
遭6歲學生槍擊 維州教師獲賠1000萬

遭6歲學生槍擊 維州教師獲賠1000萬
「怪奇物語5」預告曝光 最終章進入戰鬥模式

「怪奇物語5」預告曝光 最終章進入戰鬥模式
影集「怪奇物語」最終季正式預告曝 所有人踏上最終冒險

影集「怪奇物語」最終季正式預告曝 所有人踏上最終冒險
莉莉艾倫爆婚變內幕 小三是紐奧良的單親媽

莉莉艾倫爆婚變內幕 小三是紐奧良的單親媽
莉莉艾倫爆婚變內幕「怪奇物語」老公偷吃單親媽 痛斥：她害我想死

莉莉艾倫爆婚變內幕「怪奇物語」老公偷吃單親媽 痛斥：她害我想死

熱門新聞

美國過去一年超過一半的房子貶值。（示意圖取自Pixabay）

全美超一半房子貶值 房市要崩？

2025-11-19 19:10
賭城拉斯維加斯體育運動博彩網站Vegas Insider送出奬金，讓人收錢吃自助餐，但幸運兒須為一位認真優秀的美食評論家，透過免費試食，評選賭城感恩節最出色的自助餐。（自助餐示意圖，林怡君提供）

請你免費吃大餐再奉上2000美元酬謝 吃完只做一事

2025-11-18 13:01
黃薇茜在波莫那法院受審，她被判37年至無期徒刑。（本報檔案照）

持武士刀殺妻 華女刑期宣判後在獄中自殺 留有遺書

2025-11-18 16:03
好市多開始售小蔥，華人驚喜。（讀者提供）

好市多新增一樣華人烹飪愛用食材 價格很實惠

2025-11-19 20:31
南加州治安部門近日警告，一種利用高科技設備竊取豪華車輛的新型手法正在快速蔓延。（示意圖由ChatGPT生成）

站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增

2025-11-21 14:49
金啟豪（Qihao Jin，音譯），17日槍殺曾共同居住的家人。（本報記者／攝影）

華男槍殺妻子前公婆「滅門報復」揭移民家庭矛盾

2025-11-21 13:10

超人氣

更多 >
她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨

她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨
屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職
這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國

這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國
曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套
「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海

「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海