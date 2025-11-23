我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明顯溫度差？高市見義總理熱情相擁 與李強疑眼神交會

佛里曼：28點讓感恩節變俄的 川普值得「張伯倫和平獎」

LAX迎250萬旅客 推優惠活動疏導高峰

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
洛杉磯國際機場 (LAX) 做好準備迎接從即日至12月1日期間近250萬名旅客，預計11月30日將是最繁忙的一天。（LAX提供）
洛杉磯國際機場 (LAX) 做好準備迎接從即日至12月1日期間近250萬名旅客，預計11月30日將是最繁忙的一天。（LAX提供）

洛杉磯國際機場 (LAX) 已做好準備，迎接即日起至12月1日近250萬旅客。機場預計11月30日是最繁忙的一天，將有超過23萬旅客經由LAX出行。LAX還為假期出行旅客，準備各種優惠與好康。

洛杉磯世界機場戰略創新與體驗副執行董事Courtney Moore表示，感恩節是LAX最重要的出行高峰期之一，許多旅客會與親人團聚或開啟旅行。

LAX建議旅客至少提早兩小時到達機場，確保有足夠時間托運行李、通過安檢並找到登機口。如果是國際旅客，建議提前三小時。提前預約停車位，也很重要；機場停車位需求大，預計在客流高峰期，停車位將達到飽和。請造訪parking.flylax.com查詢最佳價格並預訂車位。

現在預訂停車位，即有機會贏取價值1萬美元的紐奧良（New Orleans）之旅，包括前往紐奧良的機票、飯店和當地活動。旅客可造訪parking.flylax.com的活動頁面了解詳情。

抵達機場前查看航班狀態，可獲得更有效率的安檢體驗。LAX鼓勵旅客註冊美國運輸安全管理局 (TSA) 的「 PreCheck」或其他可信任旅客計畫，例如美國海關暨邊境保護局 (CBP) 的全球入境計畫(Global Entry)。

如果允許，請使用線上辦理登機。出發層和到達層，均允許路邊接送。所有停車場前15分鐘免費。機場兩個手機等候區已開放，司機可在車內等候，直到旅客準備好前往航廈路邊，再前往接機。

LAX在節日期間，也推出優惠好禮，旅客可透過LAXOrderNow下單，即可在參與活動的餐飲店免排隊。11月30日前所有手機下單享八折優惠。優惠碼是「LAXGIVING25」。在1、2、3、6號航廈和國際航廈指定零售商處消費滿100美元，即可獲贈洛杉磯圍巾；數量有限，送完為止。

LAX還提供各種娛樂活動，機場藝術計畫在各處展出20多個臨時藝術裝置和10個永久裝置，展現藝術家多元才華。「狗狗陪伴計畫」(PUPs Program) 讓治療犬及其訓導員定期前往各航廈出發層與旅客互動。這種互動能夠為焦慮的旅客帶來舒緩放鬆體驗。喜愛音樂旅客，可在國際航廈201A登機口附近和第七航廈彈奏鋼琴，為旅程增添一份創意與放鬆。

LAX 洛杉磯國際機場 邊境

上一則

南加油價連12跌 長周末自駕輕鬆遊

下一則

郵政總局終止合約郵局 志工議員掀保衛戰

延伸閱讀

假日搭飛機出遊 資深空乘分享5招 讓旅途更舒適

假日搭飛機出遊 資深空乘分享5招 讓旅途更舒適
桃機攜手日本阿蘇熊本機場 赴日辦台灣觀光推廣活動 推進雙邊旅遊交流

桃機攜手日本阿蘇熊本機場 赴日辦台灣觀光推廣活動 推進雙邊旅遊交流
TSA提新規 沒有REAL ID或護照 過安檢要付18元

TSA提新規 沒有REAL ID或護照 過安檢要付18元
洛杉磯港貨輪大火 延燒逾12小時 180消防搶救

洛杉磯港貨輪大火 延燒逾12小時 180消防搶救
「別把禮儀忘在登機門」感恩節將至 聯邦政府籲文明搭機

「別把禮儀忘在登機門」感恩節將至 聯邦政府籲文明搭機
LAX砸15億紓緩擁堵 恐難奏效

LAX砸15億紓緩擁堵 恐難奏效

熱門新聞

美國過去一年超過一半的房子貶值。（示意圖取自Pixabay）

全美超一半房子貶值 房市要崩？

2025-11-19 19:10
賭城拉斯維加斯體育運動博彩網站Vegas Insider送出奬金，讓人收錢吃自助餐，但幸運兒須為一位認真優秀的美食評論家，透過免費試食，評選賭城感恩節最出色的自助餐。（自助餐示意圖，林怡君提供）

請你免費吃大餐再奉上2000美元酬謝 吃完只做一事

2025-11-18 13:01
黃薇茜在波莫那法院受審，她被判37年至無期徒刑。（本報檔案照）

持武士刀殺妻 華女刑期宣判後在獄中自殺 留有遺書

2025-11-18 16:03
好市多開始售小蔥，華人驚喜。（讀者提供）

好市多新增一樣華人烹飪愛用食材 價格很實惠

2025-11-19 20:31
南加州治安部門近日警告，一種利用高科技設備竊取豪華車輛的新型手法正在快速蔓延。（示意圖由ChatGPT生成）

站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增

2025-11-21 14:49
金啟豪（Qihao Jin，音譯），17日槍殺曾共同居住的家人。（本報記者／攝影）

華男槍殺妻子前公婆「滅門報復」揭移民家庭矛盾

2025-11-21 13:10

超人氣

更多 >
她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨

她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨
屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職
這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國

這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國
曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套
「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海

「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海