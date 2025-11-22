18歲富家女離奇亡 警稱吸毒過量 父花百萬揭性侵等隱情

我的頻道

編譯組╱綜合報導
加州18歲富家女薩勒普爾，離開戒毒中心後以「可怕情況」身亡。圖為其家屬在她19歲冥誕做紀念。（取自find a grave的紀念頁）
加州18歲富家女薩勒普爾，離開戒毒中心後以「可怕情況」身亡。圖為其家屬在她19歲冥誕做紀念。（取自find a grave的紀念頁）

每日郵報（Daily Mail）報導，加州18歲富家女薩勒普爾（Amelia Salehpour），離開戒毒中心後以「可怕情況」身亡，官方裁定死於藥物過量，但其巨富家族堅信她遭謀殺，在斥資百萬美元發起私人調查後，發現女兒有被毆打、性侵等，並指警檢調查疏失與掩蓋，要求重啟案件調查。

薩勒普爾2023年7月26日死亡。事發前，她突然離開位於加州柯斯塔梅沙（Costa Mesa）的戒毒中心，並與前男友及一名綽號「Raider」的男子同行。依家屬訴狀，少女疑被帶往一間「充斥幫派成員、性掠奪者、吸毒者以及毒品與武器販子」出入的毒品屋，期間遭毆打、性侵並被殺害。

洛杉磯時報引述警方說法，現場發現一個標有黑焦油海洛因殘留物的抽屜，因此警方判定的死因為吸毒過量。然而家屬認為，警方的評估「倉促且可疑」。

根據GuruFocus資料，少女父親Ali Salehpour的淨資產估達1.07億美元，曾任應用材料公司（Applied Materials Inc.）高級副總裁，該公司市值1.8兆元。

女孩身亡後，家屬投入大量時間與資金組建專家團隊，完成私人驗屍，並聘請Black Box調查公司，花費逾100萬美元。家屬並根據蒐集到的資料提供給檢方，並起訴七嫌犯，但該案後來未說明原因即遭撤銷。家屬委託的私人調查相當深入，甚至能掌握「毒品屋當天誰收了披薩」。不過被提告的七名嫌犯，反駁是Salehpour用巨額財富推動調查，強制要將他們定罪。

薩勒普爾於2023年5月入住Rising Roads女性治療中心，先前因精神健康與認知障礙衍生的藥物濫用問題「掙扎多年」。訴狀稱她雖年滿18歲，但「認知程度僅相當於八年級（約15、16歲）」，且住院期間症狀惡化，甚至有自殘行為。家屬指中心未如實回報，仍向家人稱「情況良好」。

她後來被轉入柯斯塔梅沙的Saddleback Recovery戒毒所，僅停留五天。家屬指她在「明顯對自己有危險，且嚴重失能」狀態下，被允許違背醫囑自行離院，且離院時沒有手機、現金或證件。Rising Roads對此全面否認，並強調其行為符合法規及專業標準。

訴狀稱，家屬未被「及時通知」，無法迅速趕往接回女兒。少女最終被前男友雷耶斯（Nicholas Reyes）與「Raider」接走，「Raider」後被確認為曼西拉斯（Marlon Mancillas），此人是惡名昭著的幫派分子，曾在2019年幫助謀殺犯試圖逃離警方追捕而被定罪。

當家人向柯斯塔梅沙市警局報失蹤時，訴狀稱警方拒絕受理電話報案，延誤搜尋。家屬也「反覆」向洛杉磯市警局求助，警員曾搜查涉案毒品屋，但未完整搜查，「因有人稱薩勒普爾不在上鎖房間內，就信以為真」。

隔日，警方接獲通報稱，屋內有「死亡少女」；到場後發現薩勒普爾的遺體，旁有針頭、帶黑焦油海洛因殘留的湯匙，以及一個裝有更多吸毒用具的錢包。

洛杉磯時報報導，對檢方不起訴七嫌的決定，家屬表示可以接受，但希望警方重啟本案調查。洛杉磯縣檢察長霍克曼（Nathan Hochman）曾對少女的家人說，他相信少女是被謀殺。

洛杉磯 加州

