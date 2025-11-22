天普市增0.75%銷售稅 明年3月公投

我的頻道

記者張庭瑜╱天普市報導
天普市擬將銷售稅自9.75%調升至10.5%，每年可增加250萬美元市政收入。（谷歌地圖）
天普市擬將銷售稅自9.75%調升至10.5%，每年可增加250萬美元市政收入。（谷歌地圖）

洛杉磯天普市市議會決議，將於2026年3月3日舉行的市政選舉中，請選民表決一項地方稅收提案，計畫增加0.75%銷售稅（使其升至10.5%），以強化公共安全、道路維護、市政服務等。

該項名為「天普市公共安全、道路與市政服務提案」（Temple City Public Safety, Roads, City Services Measure），若獲半數選民同意通過，將使該市現行9.75%的銷售稅率，提升至10.5%，與鄰近洛杉磯縣多數城市相當。預計每年可為市府帶來新稅收約250萬美元，將用於維持急難救助、街道鋪設、公園維護、遊民服務及治安防範等項目。

天普市長史登葵斯特（Cynthia Sternquist）表示，面對原物料與人力成本持續上升，市府長年「以收支平衡」的方式營運，如今已難維持現有服務水準。她強調，此案通過後，不會對民生必需品如大部分食品、處方藥、房租與水電產生影響，稅收用途也將受獨立審計，並定期向市民公開支出明細。

根據市府先前委託民調公司Probolsky Research於今年初進行的調查，過半市民支持增稅，並將道路整修、治安與緊急應變列為施政優先項目。為此，市府也與GrassrootsLAB合作展開為期數月的民意說明與溝通，包括社區說明會與線上問卷。

依規定，所有所得稅款將納入市政府一般基金，專款專用於本地需求，不得被州政府挪用。市府預計於公投通過後十天內公告選舉結果，並於下一季開徵。

天普 洛杉磯 民調

